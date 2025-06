La promessa: anticipazioni e colpi di scena nella soap spagnola in onda su Rete 4

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La soap opera spagnola “La Promessa” torna domani su Rete 4 alle 19:40, continuando a catturare l’attenzione del pubblico con le sue intricate trame e i suoi personaggi complessi. Ambientata nella suggestiva Cordova, la serie è disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity. In questo articolo, esploreremo le anticipazioni della prossima puntata, rivelando i segreti e le tensioni che si stanno accumulando tra i protagonisti.

Riassunto dell’episodio precedente: tensioni e decisioni difficili

Nell’episodio precedente, Vera si trova a un bivio dopo aver rivelato alla madre di aver deciso di dimettersi e di lasciare la tenuta. Questa scelta è scaturita da una violenta discussione con Lope, il suo fidanzato, che ha portato la giovane a mettere in discussione la loro relazione. La duchessa, madre di Vera, cerca di farle comprendere le qualità di Lope, sia come persona che come cuoco, invitandola a riflettere prima di prendere decisioni affrettate.

Nel frattempo, Margarita vive un momento di grande frustrazione a causa del conte Ayala, il quale ha ripreso a infastidire Martina. Per proteggere la figlia, Margarita decide di annullare il matrimonio, una scelta che scatena la furia del conte, il quale non accetta la rottura. Martina, d’altro canto, affronta Curro, scoprendo che è suo fratello. Nonostante il dolore, decide di chiarire la situazione anche con Julia, temendo che quest’ultima possa provare dei sentimenti per Curro. Julia, però, la rassicura, affermando di essere ancora legata al ricordo di Paco, il fidanzato deceduto in guerra.

Anticipazioni de La promessa: la festa per Jana e i suoi imprevisti

Le ultime settimane sono state particolarmente turbolente per Vera, la quale ha scoperto che Lope ha rivelato la sua vera identità a Simona e Candela. Questo tradimento ha spinto Vera a prendere decisioni drastiche, culminando nella sua scelta di lasciare Lope e di dimettersi da La Promessa. La situazione si complica ulteriormente con l’arrivo inaspettato della madre, la duchessa de Carril, che si schiera dalla parte di Lope, invitando Vera a riflettere e a considerare il perdono.

Nel frattempo, Margarita ha definitivamente rinunciato alle nozze con Ayala e ha lasciato una lettera segreta a Cruz. Il contenuto di questa lettera rimane avvolto nel mistero, ma sembra che Margarita stia tramando qualcosa di serio. Catalina, intanto, incoraggia Jana a darle del “tu”, poiché presto diventeranno cognate. Nonostante le difficoltà con Pelayo, la marchesina è entusiasta all’idea che il fratello Manuel possa finalmente coronare il suo sogno d’amore.

I preparativi per la festa in onore di Jana sono in pieno svolgimento tra la servitù, ma quella che dovrebbe essere una serata di celebrazione rischia di trasformarsi in un evento segnato da eccessi e imprevisti. La tensione è palpabile e i colpi di scena sono dietro l’angolo.

Sospetti e rivelazioni: il sergente Burdina e il mistero di Gregorio

Nel contesto di queste tensioni, il sergente Burdina, che fino a poco tempo fa era convinto di aver arrestato il vero assassino di Gregorio, inizia a nutrire dei dubbi. Il sospetto cresce: Romulo potrebbe essere coinvolto in una rete di protezione per qualcuno, e quel qualcuno potrebbe essere proprio Manuel. Questa nuova scoperta aggiunge un ulteriore strato di complessità alla trama, lasciando gli spettatori con molte domande.

In una clip recentemente pubblicata su Mediaset Infinity, Petra decide di essere onesta e rivela a Margarita di conoscere molto bene il conte Ayala. Questa rivelazione potrebbe avere ripercussioni significative, sia per Margarita che per gli altri personaggi coinvolti nella storia. Con così tanti fili intrecciati, i fan di “La Promessa” possono aspettarsi un episodio ricco di emozioni e sorprese.

