Anticipazioni TV del 7 maggio 2025: le trame di Beautiful, Tradimento, The Family e La Promessa

Le soap opera di Mediaset continuano a catturare l’attenzione del pubblico con storie avvincenti e colpi di scena. Oggi, 7 maggio 2025, andranno in onda nuovi episodi di quattro popolari serie: Beautiful, Tradimento, The Family e La Promessa. Le prime tre saranno trasmesse su Canale 5, mentre l’ultima andrà in onda su Rete 4. Scopriamo insieme cosa attende i telespettatori in queste puntate.

Beautiful: la rivalità tra Ridge ed Eric

Nella puntata di oggi di Beautiful, Ridge si sente trionfante dopo aver superato Eric nella competizione per il favore del pubblico. Il designer è convinto che le sue creazioni stiano riscuotendo un successo maggiore rispetto a quelle del padre. Questo sentimento di vittoria sarà ulteriormente confermato quando Esther Valentine e la contessa Von Frankfurt si contenderanno uno dei suoi abiti, generando una lite nel suo ufficio. Ridge dovrà intervenire per sedare il conflitto tra le due donne, mentre Brooke, gelosa dei complimenti ricevuti da Ridge, si troverà a dover affrontare le sue insicurezze.

Nel frattempo, RJ, il figlio di Ridge, si sentirà sempre più teso e arriverà il momento in cui dovrà rivelare un segreto che lo tormenta. La tensione cresce mentre i personaggi si muovono tra rivalità, gelosie e segreti inconfessabili. La puntata promette di mantenere alta l’attenzione degli spettatori, con colpi di scena che potrebbero cambiare le dinamiche familiari e professionali.

Tradimento: accuse e tensioni familiari

Nell’episodio di Tradimento, la tensione aumenta durante una cena in cui Ipek accusa Guzide della morte di sua madre, lasciando la giudice in uno stato di shock. Numan, preoccupato per il cambiamento d’umore di Guzide, decide di confrontarsi con Sezai per scoprire se ci siano conflitti irrisolti tra la figlia e Guzide. Sezai, però, nega qualsiasi problema, creando ulteriore confusione.

La notte, Oylum chiama Guzide per distrarsi e parlare del bacio che ha ricevuto da Kahraman. Le due donne discutono di Ipek e delle difficoltà che quest’ultima ha nel accettare Guzide nella sua vita. Il giorno seguente, Guzide e Sezai partono per Derekoy, ma l’incertezza su come verrà accolta la rossa in questo nuovo contesto familiare pesa su di loro. Le dinamiche tra i personaggi si fanno sempre più intricate, promettendo sviluppi interessanti nelle prossime puntate.

The Family: battaglie legali e segreti

Oggi, in The Family, Devin comunica a Hulya che dovrà affrontarla nella battaglia legale per l’affido dei bambini Zeynep e Kaya. La tensione tra i due personaggi è palpabile, mentre Aslan invita Ibrahim a una cena di famiglia con motivazioni nascoste. Durante la cena, Aslan sorprende Hulya consegnandole un assegno, un gesto che rappresenta un nuovo inizio per la famiglia, dopo la distruzione della loro casa.

Aslan, parlando dell’importanza della famiglia, cerca di unire i presenti, ma il clima si fa teso quando il suo zio si prepara a un’iniezione d’insulina. Le sue parole sul tradimento e sull’avidità pongono interrogativi sulle relazioni tra i membri della famiglia. La puntata si preannuncia ricca di emozioni e conflitti, con i personaggi che si trovano a dover affrontare le conseguenze delle loro azioni.

La Promessa: segreti e intrighi alla tenuta

Nell’episodio di oggi de La Promessa, Curro si trova a dover gestire la presenza di Julia, che riesce a convincere il barone a farla rimanere alla tenuta per restaurare il ritratto di Carmen, la prima moglie di Don Alonso. Tuttavia, Curro non è affatto contento della situazione e inizia a sospettare che Julia nasconda qualcosa.

Nel frattempo, Marcelo si dimostra incapace ai fornelli, causando frustrazione in Lope e Petra. Teresa cerca di aiutarlo, ma Petra è decisa a cacciarlo. Santos scopre il diario di Maria e rivela a Petra i suoi contenuti, mentre Amalia si avvicina a Vera per condividere un segreto sconvolgente, ma il tempo a disposizione non le permette di approfondire. Le trame si intrecciano in un mix di segreti e tensioni, mantenendo alta l’attenzione degli spettatori.

Le anticipazioni di oggi offrono uno sguardo intrigante sulle vite dei personaggi delle soap opera, promettendo emozioni e colpi di scena che terranno incollati i telespettatori ai loro schermi.

