Anticipazioni settimanali de La Promessa: trame dal 11 al 17 maggio 2025

Le trame de La Promessa continuano a tenere i telespettatori con il fiato sospeso. Nella settimana dal 11 al 17 maggio 2025, gli eventi si intensificano, rivelando segreti e conflitti tra i personaggi principali. La tensione cresce mentre si susseguono colpi di scena che coinvolgono relazioni, malattie e intrighi. Scopriamo insieme cosa accadrà nei prossimi episodi.

La questione delle marmellate e le conseguenze

Il comandante Alcaraz comunica a Lorenzo che alcuni soldati hanno manifestato sintomi di intossicazione, sospettando che le marmellate fornite dall’azienda di Lorenzo possano essere la causa. Nonostante i tentativi di Lorenzo di mantenere la situazione sotto controllo, Alonso riesce a scoprire la verità. Questo evento segna l’inizio di una serie di tensioni tra i personaggi, con Lorenzo che si trova a dover affrontare le conseguenze delle sue azioni. Nel frattempo, Manuel si dirige a Luján per un incontro con Gregorio, mentre Santos continua a soffrire per la sua salute precaria. Ricardo decide di farlo visitare da un medico, ma Petra suggerisce di consultare uno specialista, provocando la reazione furiosa di Ricardo.

Nuovi ruoli e relazioni in evoluzione

Marcelo subentra a Santos come valletto di Curro, ma la sua inesperienza porta a un imprevisto. Nonostante il pasticcio, Curro si scusa con Julia, dimostrando un lato più umano. La duchessa Amalia sfrutta l’occasione per interrogare Lope sotto le mentite spoglie di una discussione sulle ricette, mentre Vera manifesta segni di crescente inquietudine. Pia, nel frattempo, rivela a Manuel la sua intenzione di sposarlo, aggiungendo un ulteriore strato di complessità alle relazioni già intricate.

Incontri e segreti a Luján

A Luján, Manuel si presenta al vecchio mattatoio per incontrare Gregorio, ma l’uomo non si presenta. Deluso, Manuel lascia una lettera alla taverna per fissare un nuovo incontro. Pelayo, intanto, comunica a Catalina di aver ricevuto un telegramma per un’intervista e una foto, ma Catalina è inizialmente riluttante. Tuttavia, decide di accettare l’offerta per provocare Cruz, che è furiosa all’idea. Petra continua a prendersi cura di Santos, cercando un secondo parere medico per fornirgli le cure necessarie, mentre rimprovera Teresa per la sua leggerezza.

La duchessa Amalia e il menù della cena di gala

La duchessa Amalia fa il suo ritorno ne La Promessa, chiedendo aiuto a Lope e Simona per organizzare un menù per una cena di gala. Rimane colpita dalle abilità culinarie di Lope, il che potrebbe portare a sviluppi interessanti per il suo personaggio. Nel frattempo, Manuel e Curro hanno un confronto sincero riguardo al loro legame con Jana. Curro rivela a Manuel di essere in realtà suo fratello, frutto di un tradimento del marchese con la madre di Jana, un segreto che cambierà per sempre le dinamiche tra i personaggi.

Rivelazioni e confronti tra i protagonisti

Alonso decide di restituire la gestione delle marmellate a Catalina e Pelayo, provocando la furia di Lorenzo. In un incontro teso, Jana, Manuel e Curro si trovano faccia a faccia per discutere della verità emersa. Jana scopre che Manuel ha parlato della loro relazione con Curro, creando tensione tra i due. Rimasti soli, Manuel rivela a Jana che mancano solo cinque giorni alle loro nozze, aumentando l’ansia e l’emozione.

Conflitti e alleanze in evoluzione

Teresa rimprovera Marcelo, avvertendolo del rischio di perdere il lavoro di cameriere. Martina fa notare a Curro l’interesse di Julia nei suoi confronti, ma Curro la rassicura, affermando di amare solo lei. Lorenzo provoca Pelayo a una sfida di braccio di ferro, ma il conte emerge vittorioso, imponendo a Lorenzo di lasciarli in pace. Jana sorprende Manuel mentre si prepara a incontrare Gregorio con una pistola, ma lui le chiede di non seguirlo. Durante l’incontro, Manuel propone a Gregorio un accordo per non denunciarlo in cambio di denaro e della sua partenza da Luján.

La salute di Santos e le dinamiche familiari

Santos esprime gratitudine a Petra per il suo supporto durante la malattia. Manuel racconta a Rómulo dell’incontro con Gregorio, mentre Ricardo consegna a Cruz una cartolina di María Antonia. Rómulo si lamenta con Teresa riguardo al comportamento di Marcelo, mentre María avverte Teresa di aver visto Marcelo chiacchierare con le domestiche. Catalina si confida con Martina, sentendosi sopraffatta dagli impegni, mentre Julia rivela a Curro di essere Matilde, la fidanzata di Paco, il soldato deceduto al fronte. Questi eventi si intrecciano, creando un affresco complesso di relazioni e conflitti che promette di intrattenere il pubblico nei prossimi episodi.

