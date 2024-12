Anticipazioni e ospiti della settima puntata di “GialappaShow” in onda il 2 dicembre su Tv8

L’attesa per la settima puntata di GialappaShow cresce: il programma, ideato dalla celebre Gialappa’s Band e prodotto da Banijay Italia, debutterà in prima visione lunedì 2 dicembre, a partire dalle 21.30. Con il suo mix di comicità, musica e momenti esilaranti, il format si avvicina al gran finale di stagione con una serata ricca di sorprese. Approfondiamo cosa attende il pubblico, tra ospiti straordinari, apparizioni musicali e sketch divertenti.

Serena Rossi e Mago Forest: gli ospiti d’eccezione

In questo penultimo appuntamento stagionale, l’attrice Serena Rossi affiancherà l’inossidabile Mago Forest, creando un duo capace di intrattenere e sorprendere. Serena Rossi è un volto amato dal pubblico, nota principalmente per il suo ruolo in “Mina Settembre“, una delle fiction più apprezzate della televisione italiana. La sua presenza sul palco di GialappaShow promette di portare una ventata di freschezza e divertimento.

La puntata si apre con una sigla speciale, in cui il cast del programma si cimenta in un medley dei più grandi successi degli Abba, un omaggio alla storica band svedese. Brani iconici come “Dancing Queen“, “Mamma Mia” e “Waterloo” accompagneranno il pubblico in un viaggio musicale che unisce nostalgia e divertimento.

Fiorella Mannoia e i Neri per Caso: il cast musicale della serata

La serata di lunedì non poteva che arricchirsi con l’incantevole presenza di Fiorella Mannoia. La cantante, amata per le sue capacità straordinarie e la sua voce potente, si esibirà in un duetto con Brenda Lodigiani nei panni della sua ironica Annalaisa. La loro interazione promette scintille, arricchita da botta e risposta che sapranno strappare sorrisi e risate al pubblico.

Ma non è tutto: Fiorella Mannoia si esibirà anche con i Neri per Caso e Matilde Ferrari, nota come Plastica, per una reinterpretazione di “Soldi“, il successo di Mahmood. Oltre a questo, i Neri per Caso accompagneranno Serena Rossi in una rivisitazione di “Human Nature” di Michael Jackson, creando un’atmosfera musicale che unisce ritmi contemporanei e classici intramontabili.

I sketch esilaranti e i volti noti della comicità italiana

Non mancheranno i momenti di comicità pura, grazie alla presenza di Brenda Lodigiani che, nei panni della briffatrice Miriam, coinvolgerà gli ospiti in sketch esilaranti. Oltre a Salvatore Esposito e Valentina Lodovini, il cast fisso del programma include volti noti come Max Giusti, Stefano Rapone, Ubaldo Pantani e molti altri. Questi comici, con la loro capacità di far ridere, renderanno la serata un’esperienza imperdibile per tutti gli spettatori.

La Gialappa’s Band, formata da Giorgio Gherarducci e Marco Santin, offrirà momenti di puro divertimento con i loro filmati commentati. Le loro osservazioni pungenti e dissacranti su vodcast virali, programmi televisivi e partite di calcio internazionale strappano risate e offrono uno spaccato di attualità in chiave comica. La loro ironia acuta ha reso il programma un cult nel panorama televisivo.

Dettagli sulla trasmissione e come seguirla in diretta

La settima puntata di GialappaShow andrà in onda lunedì 2 dicembre 2024, alle 21.30, su Tv8. Inoltre, il programma sarà disponibile in diretta streaming sul sito ufficiale del canale, permettendo ai telespettatori di non perdere nemmeno un momento di questa imperdibile serata. Per chi preferisce, la trasmissione sarà visibile anche in simulcast su Sky Uno e fruibile in streaming su NOW, garantendo così a tutti l’opportunità di seguire le avventure comiche della Gialappa’s Band.