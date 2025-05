Anticipazioni della puntata di Tradimento del 10 maggio 2025: colpi di scena e rivelazioni scioccanti

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Le anticipazioni della soap opera turca Tradimento, in onda su Canale 5 il 10 maggio 2025, rivelano una trama ricca di tensione e colpi di scena. In questo episodio, Kahraman scopre un video che potrebbe incriminare Oylum, mentre le relazioni tra i personaggi si complicano ulteriormente. La puntata promette di tenere gli spettatori incollati allo schermo con eventi inaspettati e sviluppi drammatici.

Guzide sotto accusa: Tarik nel mirino

Guzide, la giudice protagonista, si trova in una situazione difficile dopo essere stata accusata pubblicamente di corruzione. Questa accusa la colpisce profondamente, portandola a sospettare che Tarik possa essere il responsabile di questa diffamazione. Nel frattempo, Ipek, che ha orchestrato questo piano, festeggia con le sue complici, Azra e Serra, per il successo della sua manovra. La giovane, ora impiegata da Oltan, sembra aver raggiunto il suo obiettivo, ma le conseguenze delle sue azioni potrebbero essere devastanti.

Sezai, ex marito di Guzide, decide di prendere in mano la situazione e si presenta con due scagnozzi sotto casa di Tarik, distruggendo la sua automobile. Questo gesto violento è un chiaro avvertimento per Tarik, che viene intimato a lasciare in pace Guzide. Tuttavia, Sezai ignora che la vera minaccia potrebbe essere rappresentata dalla figlia, coinvolta in un gioco di potere che la supera.

Kahraman e il video incriminante

Kahraman, finalmente libero grazie all’intervento di Nazan, ha una scoperta scioccante da condividere. Mostra a Nazan un video inquietante in cui Oylum consegna una busta a un uomo, il quale è coinvolto nell’omicidio di Behram. Questo filmato potrebbe rivelarsi decisivo per dimostrare che Oylum è la mandante dell’omicidio. Kahraman, colpito da questa rivelazione, si trova in una posizione difficile, poiché ha sviluppato sentimenti per Oylum. La donna, però, rifiuta di credere che possa essere coinvolta in un crimine così grave, creando un conflitto interiore per entrambi.

La tensione cresce mentre Kahraman cerca di affrontare la verità e il suo legame con Oylum. La scoperta del video non solo mette in discussione la fedeltà di Oylum, ma anche il futuro della relazione tra Kahraman e la donna che ama. La situazione si complica ulteriormente, lasciando gli spettatori in attesa di scoprire come si evolverà questa intricata vicenda.

Ansia e preoccupazioni: Selin in ospedale

Nel frattempo, Selin vive un momento di grande ansia. Non sentendo più movimenti dalla bambina che porta in grembo, decide di contattare Oltan per farsi accompagnare in ospedale. La preoccupazione per la salute del suo bambino la spinge a cercare rassicurazioni dai medici, mentre la sua situazione personale si intreccia con le tensioni che circondano gli altri personaggi.

Oylum, pur desiderando divorziare da Behram, si trova in una posizione ambigua. Sebbene sia consapevole della necessità di liberarsi da un matrimonio che l’ha vista vittima di violenze, decide di attendere ulteriormente, sperando che Mualla prenda una decisione riguardo alla vita di Behram, attualmente in coma. Questo dilemma riflette le complessità delle relazioni e delle scelte che i personaggi devono affrontare.

Tarik e il segreto svelato

Infine, Tarik, messo alle strette dalle circostanze, si confida con Ozan riguardo alla sua decisione di estromettere Zelis dalla società. Rivela di essere stato costretto a prendere questa decisione da Yesim, che detiene un video compromettente che potrebbe portarlo dietro le sbarre. Questo segreto aggiunge un ulteriore strato di tensione alla trama, evidenziando come le azioni di ciascun personaggio possano avere ripercussioni devastanti.

Le anticipazioni della settimana dal 4 al 10 maggio 2025 di Tradimento promettono di mantenere alta l’attenzione degli spettatori, con eventi che si intrecciano e rivelazioni che cambiano il corso delle vite dei protagonisti. La soap opera continua a esplorare temi di amore, vendetta e giustizia, coinvolgendo il pubblico in una narrazione avvincente e ricca di emozioni. Tradimento va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14:10, con repliche il martedì e il venerdì sera alle 21:35, e nel weekend nel daytime su Canale 5.

