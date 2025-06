Anteprima di “Tutta colpa del rock”: la commedia musicale con un cast d’eccezione al Giffoni Film Festival

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La 55esima edizione del Giffoni Film Festival si prepara a ospitare la presentazione di “Tutta colpa del rock“, una commedia diretta da Andrea Jublin. Questo film promette di intrattenere il pubblico con una trama coinvolgente e un cast di attori amati, tra cui Lillo, Elio, Maurizio Lastrico e Carolina Crescentini. La produzione, realizzata da Be Water Film e Piperfilm in collaborazione con Netflix, si appresta a debuttare nelle sale cinematografiche grazie a Piperfilm. Scopriamo insieme i dettagli di questa nuova pellicola.

La trama di “Tutta colpa del rock”

Il protagonista della storia è Bruno, un ex chitarrista rock che ha visto la sua carriera andare in frantumi. Caratterizzato da un comportamento egoista e da una propensione alla menzogna, Bruno è anche un padre assente, incapace di mantenere i legami familiari. La sua vita prende una piega inaspettata quando, dopo una serie di disavventure tragicomiche, si ritrova in carcere. Qui, in un contesto che sembra non offrire alcuna speranza, si presenta un’opportunità unica: formare una band con altri detenuti per partecipare al Roma Rock Contest. L’obiettivo è vincere il premio in denaro necessario per realizzare una promessa fatta alla figlia Tina: portarla negli Stati Uniti per un leggendario “Rock Tour“.

Bruno non è solo nella sua avventura. Al suo fianco ci sono una serie di personaggi eccentrici e improbabili, ognuno con la propria storia e le proprie aspirazioni. Tra questi, spicca Roberto, interpretato da Maurizio Lastrico, che è il suo compagno di cella e un padre affettuoso. Accanto a lui c’è Osso, un gigante dall’aspetto minaccioso ma con un cuore sensibile, e il Professore, un intellettuale riservato e silenzioso. Eva, una batterista fuori dagli schemi, e K Bone, un ex-trapper che diventa la penna e il vero spirito della band, completano il gruppo.

La musica, in questo contesto, diventa un potente strumento di rinascita e riscatto. Attraverso momenti comici, conflitti e legami inaspettati, i protagonisti trovano nella musica non solo un modo per esprimersi, ma anche un’occasione per costruire nuove relazioni e affrontare le proprie paure. La commedia si propone di esplorare temi come l’amicizia, la redenzione e la forza del sogno, rendendo “Tutta colpa del rock” un’opera che promette di toccare il cuore degli spettatori.

Un cast stellare e una produzione di qualità

Il film “Tutta colpa del rock” si avvale di un cast di attori noti e apprezzati dal pubblico. Lillo Petrolo, oltre a interpretare uno dei ruoli principali, è anche co-sceneggiatore della pellicola. Al suo fianco, Elio e Maurizio Lastrico, entrambi reduci dalla celebre serie “Boris“, portano sullo schermo la loro esperienza e il loro carisma. Carolina Crescentini, nota per le sue interpretazioni in diverse produzioni cinematografiche e televisive, arricchisce ulteriormente il cast con la sua presenza.

La produzione, realizzata da Be Water Film e Piperfilm, in collaborazione con Netflix, si distingue per l’attenzione ai dettagli e per la qualità della narrazione. La scelta di presentare il film al Giffoni Film Festival, un’importante manifestazione dedicata al cinema per ragazzi e alle nuove generazioni, sottolinea l’intento di raggiungere un pubblico ampio e variegato. La commedia si propone di intrattenere, ma anche di far riflettere su temi attuali e universali, rendendo “Tutta colpa del rock” un’opera da non perdere.

Con l’arrivo nelle sale cinematografiche, gli spettatori potranno immergersi in questa storia di musica, amicizia e riscatto, che promette di regalare momenti di ilarità e commozione. La combinazione di un cast di talento e una trama avvincente rende “Tutta colpa del rock” uno dei film più attesi della stagione.

