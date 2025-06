Old Guy: una commedia d’azione con Christoph Waltz che delude ma intrattiene

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Il film “Old Guy“, recentemente disponibile su Amazon Prime Video, si presenta come una commedia d’azione che, purtroppo, non riesce a distinguersi per originalità. La pellicola diretta da Simon West, noto per i suoi lavori nel genere action, si affida al carisma di Christoph Waltz per mantenere l’attenzione del pubblico. Nonostante la presenza di un cast di tutto rispetto, che include anche Lucy Liu e Cooper Hoffman, il film non riesce a esprimere appieno il potenziale dei suoi attori.

La trama di Old Guy: un killer in declino

Ambientato a Londra, “Old Guy” racconta la storia di Danny Dolinski, interpretato da Christoph Waltz, un sicario che si trova a fronteggiare il declino della sua carriera. Con un passato da killer spietato e preciso, Danny vive secondo le regole di un tempo, cercando di evitare vittime innocenti, nonostante la sua vita sia segnata da alcol e droghe. Tuttavia, l’avanzare dell’età e un problema di artrite alla mano lo costringono a confrontarsi con la realtà: il suo tempo come sicario è giunto al termine.

Il suo boss, consapevole della sua situazione, decide di affiancargli un giovane sicario, Wihlborg, interpretato da Cooper Hoffman. Questo ventenne, astemio e attento alla salute, rappresenta una nuova generazione di killer, ma si dimostra spesso impulsivo e poco esperto. La dinamica tra i due, un veterano e un novizio, si sviluppa mentre sono coinvolti in una missione a Belfast, dove si trovano a dover affrontare una faida tra bande criminali. La presenza di Anata, interpretata da Lucy Liu, aggiunge ulteriore complessità alla trama, poiché è una figura chiave nella vita di Danny.

L’azione e la commedia: un equilibrio instabile

Uno degli aspetti più critici di “Old Guy” è la sua ambiguità di genere. Sebbene si presenti come una commedia d’azione, le sequenze di azione sono scarse e poco memorabili. Al contrario, il film riesce a sviluppare momenti comici, anche se la sceneggiatura non riesce a sfruttare appieno il potenziale delle situazioni. La prima parte del film è caratterizzata da un umorismo sarcastico, con battute e situazioni che si concentrano sulla componente comica, risultando più soddisfacenti rispetto alle sequenze d’azione.

Quando la trama subisce una svolta drammatica, il film perde parte della sua credibilità. Gli eventi si susseguono in modo troppo repentino, creando una sensazione di forzatura. Si avverte una volontà di emulare lo stile di Guy Ritchie, ma senza la necessaria incisività. Nonostante ciò, “Old Guy” riesce a intrattenere, offrendo momenti divertenti, anche se la prevedibilità delle dinamiche di trama è evidente.

Christoph Waltz e il suo ruolo carismatico

Il punto di forza di “Old Guy” è senza dubbio Christoph Waltz, che interpreta un personaggio affascinante e ironico. La sua interpretazione di Danny Dolinski è caratterizzata da un mix di goffaggine e carisma, rendendolo un personaggio intrigante. La sua evoluzione nel film, da scettico nei confronti del giovane Wihlborg a un mentore che inizia a riconoscere il valore del suo allievo, è prevedibile ma ben interpretata.

Cooper Hoffman, figlio del compianto Philip Seymour Hoffman, offre una performance solida, anche se il suo personaggio presenta alcune incoerenze. La sua chimica con Waltz è palpabile, ma il film avrebbe beneficiato di una maggiore esplorazione dei personaggi, in particolare quello di Lucy Liu, che rimane in parte inesplorato. La sceneggiatura non riesce a valorizzare appieno il potenziale di un cast così talentuoso, lasciando il pubblico con una sensazione di incompletezza.

Un prodotto da vedere, ma con riserve

Old Guy si presenta come un film di intrattenimento che, sebbene non brilli per originalità, riesce a offrire momenti di divertimento. La combinazione di commedia e azione, sebbene mal bilanciata, riesce a mantenere l’attenzione dello spettatore. Christoph Waltz, con la sua interpretazione vivace, è sicuramente l’elemento che rende il film meritevole di visione, anche se le aspettative potrebbero non essere completamente soddisfatte. La pellicola, pur con le sue debolezze, riesce a intrattenere e a far sorridere, rendendola un’opzione valida per una serata di svago.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!