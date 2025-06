Nasce I Wonder Pictures: una nuova casa di produzione cinematografica in Italia

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

I Wonder Pictures è la nuova realtà produttiva fondata dall’attore e regista Giorgio Pasotti e dal produttore Gianluca Cannizzo. Questa iniziativa si propone di sviluppare e produrre film, serie televisive, spot pubblicitari e documentari, con l’intento di raccontare storie che emozionano e intrattengono. Attualmente, la società è già al lavoro su due progetti significativi: il film in costume “Sotto a chi tocca” e il biografico “Il Rosso Volante“.

La nascita di I Wonder Pictures

L’idea di creare I Wonder Pictures è nata dalla volontà di Giorgio Pasotti e Gianluca Cannizzo di dare vita a una nuova avventura nel panorama cinematografico italiano. Entrambi condividono una lunga carriera nel settore e hanno deciso di unire le forze per realizzare progetti che possano avere un impatto significativo. La missione della nuova casa di produzione è chiara: puntare su contenuti originali e di alta qualità, capaci di attrarre un pubblico internazionale.

Gianluca Cannizzo, in qualità di Amministratore Delegato, ha espresso il suo entusiasmo per questa iniziativa, sottolineando l’importanza di lavorare con un amico e un professionista di fiducia come Pasotti. Cannizzo ha dichiarato che il loro obiettivo è rendere I Wonder Pictures un punto di riferimento nel mercato, producendo opere che possano emozionare e educare.

I progetti in cantiere

I Wonder Pictures ha già avviato due progetti di grande rilevanza. Il primo è “Sotto a chi tocca“, un film in costume che sarà diretto da Giorgio Pasotti e che si svolgerà nella Repubblica Marinara di Venezia nel XVI secolo. Questo film racconta la storia di una donna ermafrodita, vittima di persecuzioni e discriminazioni, che affronta una tragica sorte a causa della sua identità sessuale. La scelta di un tema così delicato e attuale dimostra l’intento della produzione di affrontare questioni sociali importanti attraverso il linguaggio del cinema.

Il secondo progetto, “Il Rosso Volante“, è un TV Movie co-prodotto con Rai Fiction per Rai 1 e diretto da Alessandro Angelini. Le riprese si sono recentemente concluse a Cortina d’Ampezzo e il film narra la vita di Eugenio Monti, un pilota di bob considerato uno dei più grandi campioni degli sport invernali. La storia di Monti è particolarmente significativa, poiché la pista olimpica di bob di Cortina d’Ampezzo, che ospiterà le Olimpiadi invernali del 2026, è dedicata proprio a lui.

La visione di Giorgio Pasotti

Giorgio Pasotti, nel suo ruolo di produttore creativo, ha condiviso la sua motivazione per intraprendere questo percorso produttivo. Ha spiegato che la sua intenzione è quella di seguire ogni fase della realizzazione di un progetto, dall’idea iniziale fino alla produzione finale. Pasotti ha trovato in Gianluca Cannizzo un partner ideale, con cui condividere questa visione. La filosofia di I Wonder Pictures si basa sull’idea di creare opere con un linguaggio universale, in grado di attrarre un pubblico ampio e variegato.

La nascita di I Wonder Pictures rappresenta un passo importante nel panorama cinematografico italiano, con l’ambizione di produrre contenuti che non solo intrattengono, ma che stimolano anche riflessioni su temi di rilevanza sociale e culturale. Con progetti già in fase di sviluppo e una chiara missione, la nuova casa di produzione si prepara a lasciare un segno significativo nel settore dell’intrattenimento.

