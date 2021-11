Annunciati nomi delle candidate che accedono a ‘Becoming Maestre’

Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello e Netflix annunciano i nomi delle 24 candidate che accedono a ‘Becoming Maestre’, la prima iniziativa di mentoring di alto livello e accesso al lavoro per una nuova generazione di talenti femminili dietro la macchina da presa.

Largo alle donne, almeno al cinema!

La giuria composta da Daniela Bassani, Luca Bigazzi, Esmeralda Calabria, Francesca Cima, Francesca Comencini, Ivan Cotroneo, Daria D’Antonio, Piera Detassis, Walter Fasano, Francesco Tumminello, ci tiene a ringraziare le tantissime candidate che hanno partecipato alla selezione. Constatato l’elevato livello delle professioniste la giuria ha unanimemente deciso di ampliare da cinque a sei la rosa di candidate ammesse per ogni sezione, al programma di mentoring.

Di seguito i nomi delle candidate che accederanno alla prima edizione di ‘Becoming Maestre’:

Registe: Silvia Cannarozzi, Gaia Cannizzaro, Federica Corti, Erica De Lisio, Emma Gasparini Papotti, Paola Piscitelli;

Direttrici della fotografia: Marta Battilossi, Sandra Bidoli, Micaela Cauterucci, Eleonora Di Folco, Claudia Sicuranza, Martina Zerpelloni;

Montatrici: Maura Angioi, Sara Di Stefano, Elisabetta Giannini, Camilla Pez, Morgana Tinebra e Bettina Zironi;

Montatrici del suono e foniche di mix: Laura Bellino, Storm D’amico, Rachele De Salvo, Erica Sabatini, Ambra Speranza, Provvidenza Tesauro.

Becoming Maestre: masterclass e incontri

Si arricchisce inoltre l’elenco di nomi d’eccellenza che porteranno la loro esperienza e la loro testimonianza alle 24 allieve prescelte. Grandi personalità dell’industria audiovisiva italiana ed internazionale affiancheranno i mentori in occasione delle masterclass collettive. Per le prime sessioni, che avranno luogo il 10 e 11 dicembre a Roma, con un focus su produzione, regia e direzione della fotografia, le allieve incontreranno:

I nomi degli ospiti internazionali saranno comunicati nelle prossime settimane.

Becoming Maestre: obiettivi

‘Becoming Maestre’ intende offrire un percorso di tutoraggio di alto livello a ventiquattro candidate under 35 che aspirano a diventare registe, direttrici della fotografia, montatrici, montatrici del suono e/o foniche di mix. Al termine del percorso, quattro di loro avranno la possibilità di ricevere una proposta di lavoro come assistenti su un film o serie Tv italiana in cui Netflix è coinvolta.

‘Becoming Maestre’ è una iniziativa sviluppata nell’ambito del Fondo Netflix per la creatività inclusiva, il fondo globale istituito da Netflix che dal 2021 e per i prossimi 5 anni investirà 20 milioni di dollari ogni anno nella creazione di opportunità più inclusive dietro la macchina da presa e che, per il 2021, ha previsto di investire i primi 5 milioni di dollari in programmi volti a identificare donne di talento emergenti in tutto il mondo, fornendo loro il training necessario e aiutandole nel mercato del lavoro.

Maria Grazia Bosu

15/11/2021