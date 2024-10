Annunciata la seconda stagione di Piccoli brividi: svelati dettagli e attori principali

Il mondo di Piccoli brividi torna a farsi sentire con la nuova stagione della serie antologica basata sui famosissimi libri di R. L. Stine. Disney+ e Hulu hanno recentemente presentato il teaser ufficiale della seconda stagione, attesa con impazienza dai fan dal 10 gennaio. Intitolata “Goosebumps: The Vanishing“, la nuova avventura promette emozioni forti con un cast stellare che include il noto David Schwimmer.

La trama di “Goosebumps: The Vanishing”

In questa attesa stagione, gli spettatori vengono introdotti alla storia dei gemelli Cece e Devin Brewer, interpretati rispettivamente da Jayden Bartels e Sam McCarthy. I due ragazzi vengono mandati a trascorrere l’estate a Gravesend, un quartiere di Brooklyn, con il loro padre, Anthony Brewer, interpretato da David Schwimmer. La trama si sviluppa attorno a misteri e segreti oscuri che circondano la famiglia, generando tensione e suspense.

Sin dalle prime scene del teaser, viene chiarito che qualcosa di inquietante e misterioso aleggia intorno ai gemelli. La narrazione si concentra sul mistero di quattro adolescenti scomparsi nel 1994, un evento che ha segnato la storia di Gravesend e che sembra tornare a perseguitare i protagonisti. Mentre Cece, Devin e i loro amici si avventurano sempre più nel profondo mistero, il racconto si tinge di elementi horror che richiamano i temi iconici dei racconti di Stine. I fan possono aspettarsi riferimenti a storie classiche come “Il mistero dello scienziato pazzo” e “La macchina stregata“, promettendo un mix di nostalgia e freschezza narrativa.

Il cast e il team di produzione

La seconda stagione di Piccoli brividi si avvale di un cast ricco e variegato. David Schwimmer, noto per il suo ruolo iconico in Friends, interpreta Anthony Brewer, un ex professore di botanica con un forte legame con la scienza e la curiosità per i misteri. Accanto a lui, nel cast troviamo Ana Ortiz, Elijah M. Cooper, Galilea La Salvia, Francesca Noel e Stony Blyden, ognuno dei quali porterà un proprio contributo unico alla storia.

La produzione della serie è affidata a nomi noti del settore. Nicholas Stoller e Rob Letterman hanno dato vita a questa nuova avventura, con Hilary Winston nel ruolo di showrunner. La collaborazione con professionisti di Scholastic Entertainment, come Neal H. Moritz e Iole Lucchese, ha garantito che la serie rispetti l’eredità dei libri originari, mantenendo viva la magia di Piccoli brividi. Sono sicuramente molte le aspettative rivolte verso il lavoro della troupe e del cast, sempre all’altezza della tradizione narrativa che ha affascinato generazioni.

I legami con Lucca Comics & Games 2024

Mentre l’attesa per la nuova serie cresce, l’interesse per R. L. Stine si intensifica anche in Italia. Infatti, uno dei primi annunci per Lucca Comics & Games 2024 riguarda la presenza dell’autore. La manifestazione, che si conferma un punto di riferimento culturale per i fan di fumetti e narrativa, offrirà ai partecipanti l’opportunità di incontrare Stine e approfondire il suo lavoro. Questo evento sottolinea il potere della narrativa di Stine di attrarre e coinvolgere lettori di tutte le età, confermando l’impatto della serie Piccoli brividi anche nel contesto contemporaneo.

Le aspettative sono alte, con i fan pronti a scoprire quali nuovi brividi e avventure offriranno i gemelli Brewer e i loro amici nella nuova stagione di Piccoli brividi.