Anne Hathaway si scusa con un’intervistatrice dopo un episodio imbarazzante risalente al 2012

Durante la promozione di “Les Misérables”, Anne Hathaway ha dovuto affrontare un’intervista che è diventata un caso di studio su come gli approcci originali possano talvolta avere conseguenze inaspettate. La giornalista norvegese Kjersti Flaa ha recentemente condiviso i retroscena di quell’incontro imbarazzante, illuminando il contesto e le dinamiche che circondavano l’episodio. La situazione ha avuto uno sviluppo interessante, con Hathaway che ha deciso di contattare personalmente Flaa, offrendo le sue scuse e svelando dettagli inediti.

Il contesto dell’intervista del 2012

Nell’ormai celebre intervista, Kjersti Flaa ha scelto un approccio anticonvenzionale: ha deciso di porre domande al cast di “Les Misérables” cantando, un tentativo di aggiungere un tocco creativo a un’intervista che, nelle intenzioni della giornalista, doveva essere stimolante e originale. Tuttavia, la reazione dell’attrice è stata ben diversa da quella che Flaa si aspettava. L’incontro, lontano dall’essere una conversazione fluida e divertente, si è trasformato in un momento di evidente imbarazzo, tanto per l’intervistata quanto per l’intervistatrice.

Nel video che ha riaperto il dibattito sull’intervista, Flaa ha spiegato i motivi che l’hanno portata a quella scelta creativa, ma ha anche evidenziato che da allora molti commenti negativi hanno colpito sia lei che Hathaway. Anche se l’intento di Flaa era quello di mettere in risalto le capacità canore degli attori coinvolti, l’attrice ha già espresso in passato la sua preferenza a non rispondere in un formato del genere, creando un fraintendimento che ha avuto ripercussioni negative.

Il messaggio di scuse di Anne Hathaway

Dopo la pubblicazione di un video da parte di Flaa in cui raccontava la sua esperienza, Anne Hathaway ha deciso di intervenire direttamente. La giornalista ha rivelato che l’attrice le ha inviato un messaggio tramite il suo addetto stampa, esprimendo il desiderio di chiarire i sentimenti avuti in quei frangenti. Nel messaggio, Hathaway ha esplicitamente scusato per la sua reazione e ha condiviso i motivi personali che l’avevano portata a rispondere in quel modo, un gesto che ha colpito profondamente Flaa.

Questo aneddoto ha aggiunto un ulteriore livello di umanità all’attrice, la quale ha rivelato che stava attraversando un periodo difficile, durante il quale sentiva di avere le spalle al muro. Il gesto di scuse è stato accolto con sorpresa e gratitudine da Flaa, che ha dichiarato di aver apprezzato molto la sincerità del messaggio di Hathaway e ha deciso di non rendere pubblico il contenuto esatto della comunicazione. In questo modo, la giornalista ha voluto mantenere la riservatezza del messaggio, ma ha anche lasciato intendere che c’era stato un reale tentativo di chiarimento e di dialogo da parte dell’attrice.

Le reazioni del pubblico sui social

Dopo la rivelazione del messaggio di scuse, il dibattito sulla questione si è riacceso anche sui social media. Mentre molti hanno elogiato il gesto di Anne Hathaway, sottolineando la sua empatia e umanità, altri hanno criticato l’approccio di Flaa durante l’intervista. Alcuni utenti hanno sostenuto che la giornalista avrebbe dovuto adottare uno stile più tradizionale e professionale, avendo già avuto chiaro che l’attrice non intendeva rispondere cantando.

In un video che mostra alcuni estratti dell’intervista originale, è evidente come le reazioni al metodo di Flaa siano state miste, da entusiasmo a confusione. Nonostante le critiche ricevute, l’approccio audace della giornalista ha effettivamente attirato attenzione, ma ha anche sollevato interrogativi sul limite fra creatività e professionalità. È interessante notare come il pubblico si sia diviso, con alcuni che ricordano il passato di Flaa nel gestire situazioni simili, suggerendo che la viralità della sua intervista con Blake Lively potesse aver influenzato il modo in cui è stata percepita l’interazione con Hathaway.

Le conversazioni nate da questo episodio continuano a dimostrare l’importanza della sensibilità e della preparazione nel giornalismo, specialmente nel contesto di interviste con figure pubbliche in momenti difficili.