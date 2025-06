Anna torna con un nuovo singolo e un tour estivo: ecco tutte le novità

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il panorama musicale italiano si prepara a un nuovo capitolo con il ritorno di Anna, la cui carriera ha preso il volo grazie all’album ‘Vera Baddie‘, certificato quattro volte platino. Il 13 giugno, l’artista presenterà il suo nuovo singolo ‘Désolée‘, disponibile su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica. Prodotto dal collaboratore Miles, questo brano promette di mescolare sonorità pop elettroniche con ritmi coinvolgenti, portando un messaggio di empowerment.

Il nuovo singolo ‘Désolée’: un messaggio di forza

‘Désolée’ rappresenta una nuova fase per Anna, che ha dichiarato di voler sperimentare stili diversi rispetto ai suoi precedenti lavori. Con una produzione che unisce reggaeton e pop elettronico, il brano si distacca dalle sonorità estive tradizionali, proponendo un sound fresco e innovativo. La frase “Non c’è nessuno che può domare una leonessa” riassume il tema centrale del pezzo: la forza e l’autonomia femminile. Anna ha sottolineato l’importanza di non ripetersi e di esplorare nuove direzioni artistiche, rendendo ‘Désolée’ un pezzo distintivo nel suo repertorio.

Il successo di ‘Vera Baddie’: numeri da record

L’album ‘Vera Baddie‘ ha segnato un trionfo senza precedenti per Anna, vendendo oltre 320.000 copie e mantenendosi in classifica per più di 48 settimane, secondo i dati Fimi/Gfk. Questo progetto ha raggiunto il primo posto per nove settimane consecutive, generando sei singoli di successo, tra cui ‘Bbe‘ con Lazza e ‘30° C‘, entrambi certificati due volte platino. Altre tracce come ‘Tonight‘ e ‘Una tipa come me‘ hanno ottenuto il riconoscimento di oro, dimostrando la versatilità e l’appeal dell’artista.

Anna è stata riconosciuta come l’artista femminile con il maggior numero di copie vendute nel 2024, consolidando la sua posizione nel panorama musicale italiano. ‘Vera Baddie‘ è stato l’album femminile più longevo in vetta alle classifiche e il terzo più venduto in assoluto. La sua carriera è stata ulteriormente valorizzata dalle numerose certificazioni Fimi, superando i 2,5 milioni di copie.

Riconoscimenti e premi: un anno di successi

Il 2024 ha visto Anna ricevere importanti riconoscimenti, tra cui l’inserimento nella lista di Forbes dedicata ai talenti Under 30 nel mondo dell’intrattenimento. La testata Billboard Italia l’ha premiata come ‘Donna dell’anno‘, e ha ricevuto il prestigioso ‘Italy’s Global Woman of the Year‘ ai Billboard Women in Music Awards 2025 a Los Angeles. Qui, Anna ha condiviso il palco con nomi illustri come Doechii e Meghan Trainor, sottolineando il suo crescente prestigio nel settore musicale.

Il Vb Summer Tour 2025: date e location

In attesa del suo primo tour nei palazzetti, già sold-out, Anna ha annunciato il ‘Vb Summer Tour 2025‘, prodotto da Vivo Concerti. Questo tour estivo inizierà il 5 luglio da Codroipo e toccherà diverse città italiane, tra cui Genova, Legnano e Catania. Il tour si concluderà il 24 agosto a Campobasso, promettendo di portare la sua musica nei principali festival estivi.

Il tour nei palazzetti: un evento atteso

Dopo il Vb Summer Tour, Anna si esibirà nei palazzetti a partire dal 16 novembre, con concerti già esauriti in molte date. Il tour toccherà città come Milano, Bologna e Roma, con l’obiettivo di offrire un’esperienza unica ai suoi fan. La domanda per i biglietti è stata così alta che molte date sono già sold-out, confermando l’enorme seguito che l’artista ha costruito nel tempo.

Anna continua a dimostrare di essere una delle figure più influenti della musica italiana contemporanea, con un percorso artistico in continua ascesa e un impegno costante nel portare la sua musica a un pubblico sempre più vasto.

