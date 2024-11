Angelina Jolie presenta il suo ultimo film al Torino Film Festival 2024: attesa per ‘Without Blood’

All’imminente edizione del Torino Film Festival, Angelina Jolie torna in scena con il suo nuovo film, “Without Blood – Senza Sangue“, basato sull’acclamato romanzo di Alessandro Baricco. L’evento, giunto alla sua 42esima edizione, rappresenta un’importante opportunità non solo per celebrare la settima arte, ma anche per assistere a un’interazione unica tra due grandi nomi del cinema e della letteratura. La star di Hollywood sarà presente a Torino per la première internazionale, affiancata dallo stesso Baricco.

Data e luogo dell’evento

La presenza di Angelina Jolie al Torino Film Festival è attesa per domenica 24 novembre, alle ore 17:00, presso il Cinema Ideal, situato in Corso Giambattista Beccaria 4. I fan e gli appassionati di cinema possono già entrare nel vivo dell’emozione, poiché i biglietti per l’evento saranno disponibili a partire da domani online. La richiesta di partecipazione è già alta, con aspettative notevoli per un evento che promette di essere un crocevia di cinema, arte e cultura. Il festival, noto per la sua celebrazione della cinematografia italiana e internazionale, si svolge con il sostegno di importanti enti come il Ministero della Cultura, la Regione Piemonte e la Città di Torino.

Il Torino Film Festival non è solo un palcoscenico per le star, ma anche un’importante vetrina per opere cinematografiche di talento emergente e affermato. Il Museo Nazionale del Cinema di Torino gioca un ruolo cruciale nell’organizzazione, garantendo che l’evento rappresenti un appuntamento imprescindibile per gli amanti del grande schermo.

La trama di ‘Without Blood’

Il film “Without Blood“, diretto da Angelina Jolie, è un’opera che affronta tematiche profonde e complesse. La storia ruota attorno a Nina, una giovane donna che affronta le conseguenze di un trauma vissuto durante l’infanzia. Dopo una tragedia devastante, Nina decide di mettersi in contatto con i responsabili del crimine che ha distrutto la sua vita. Questo tema di ricerca di verità e confronto con il passato è centrale nella narrazione e pone questioni sulle dinamiche del dolore e del perdono.

Alessandro Baricco, l’autore del romanzo, ha scritto una storia che non solo esplora le ferite emotive dell’individuo ma affronta anche le problematiche universali legate alla giustizia e alla riconciliazione. L’adattamento cinematografico, girato in scenari mozzafiato tra Puglia, Basilicata e Roma, intende riflettere la bellezza e la brutalità delle relazioni umane, tutto incapsulato in una narrazione visivamente suggestiva.

Angelina Jolie, che ha partecipato attivamente come sceneggiatrice, regista e produttrice, ha evidenziato l’importanza di questo progetto, dichiarando che “il romanzo ha avuto un grande impatto su di lei e su molte altre persone“. La presenza di attori di spicco come Salma Hayek e Demián Bichir accresce ulteriormente l’aspettativa attorno a questa pellicola.

Un progetto significativo per Angelina Jolie

“Without Blood” rappresenta il quinto lungometraggio di Angelina Jolie come regista ed è il primo del suo nuovo accordo triennale con Fremantle, una società di produzione cinematografica di fama internazionale. La Jolie, recentemente apprezzata per la sua interpretazione in “Maria” dove ha vestito i panni della leggendaria cantante d’opera Maria Callas, continua a spingersi oltre i confini del suo lavoro, affrontando temi di rilevanza sociale e personale attraverso il suo cinema.

L’attenzione che Jolie pone nei confronti delle storie umane e la sua dedizione al progetto rendono “Without Blood” un’opera da seguire con particolare interesse. La regista ha sottolineato come, attraverso la sua arte, voglia spingere il pubblico a riflettere su questioni sociopolitiche rilevanti. Il festival di Torino sarà così il palcoscenico perfetto per lanciare un’opera tanto attesa, con la star e l’autore che dialogheranno con il pubblico per rendere l’esperienza ancora più coinvolgente.