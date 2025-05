Andrea Bocelli firma un accordo storico con AEG Presents per eventi live in tutto il mondo

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Andrea Bocelli, il celebre tenore italiano, ha recentemente siglato un accordo senza precedenti con AEG Presents, una delle principali aziende nel settore dell’intrattenimento dal vivo. Questo accordo, considerato il più significativo mai firmato da un artista italiano nella storia della musica, rappresenta un passo fondamentale nella carriera del Maestro, consolidando ulteriormente la sua posizione come icona della musica classica a livello globale.

Dettagli dell’accordo con AEG Presents

L’intesa tra Andrea Bocelli e AEG Presents entrerà in vigore il 1° gennaio 2026 e prevede la gestione e la promozione degli eventi dal vivo del tenore per un periodo di cinque anni. Questo progetto ambizioso si estenderà a livello mondiale, portando la musica di Bocelli in diverse nazioni e in prestigiose location. AEG Presents è nota per aver organizzato eventi storici, come il Coachella Festival e tour di artisti di fama internazionale come Taylor Swift, Elton John e Ed Sheeran. L’inclusione di Bocelli nella “famiglia artistica” di AEG è un chiaro segno della sua importanza nel panorama musicale contemporaneo.

Con questa partnership, Andrea Bocelli si prepara a intraprendere una nuova avventura musicale, che promette di lasciare un’impronta duratura nella storia della musica. L’accordo non solo rappresenta un’opportunità per il tenore di esibirsi in contesti di alto profilo, ma anche di raggiungere un pubblico sempre più vasto e diversificato.

Le dichiarazioni di AEG Presents e del management di Bocelli

Jay Marciano, Chairman e Ceo di AEG Presents, ha espresso il suo entusiasmo per l’arrivo di Bocelli nella sua azienda, affermando: “È un privilegio accogliere Andrea nella nostra casa. La sua arte alzerà ulteriormente l’asticella”. Queste parole evidenziano l’aspettativa di AEG di elevare ulteriormente la qualità degli eventi dal vivo attraverso la partecipazione di un artista di tale calibro.

Il management di Bocelli, composto da Veronica Berti e Francesco Pasquero, ha sottolineato l’importanza di questa collaborazione, dichiarando: “Abbiamo scelto AEG Presents per entrare nel gotha della musica globale. È un traguardo importante per l’Italia e per la musica italiana nel mondo”. Queste affermazioni mettono in luce non solo l’ambizione del Maestro, ma anche il desiderio di rappresentare la cultura musicale italiana su palcoscenici di rilevanza internazionale.

Un legame sempre più forte con Universal Music Group e Sugar Music

Parallelamente a questo accordo, il legame di Andrea Bocelli con Universal Music Group e Sugar Music si rafforza ulteriormente. Questa alleanza consolidata contribuisce a mantenere Bocelli come uno dei principali ambasciatori della musica classica nel panorama musicale globale. Con oltre 90 milioni di dischi venduti e una carriera che lo ha visto esibirsi di fronte a presidenti, papi e famiglie reali, il tenore toscano continua a rappresentare l’arte italiana nel mondo.

La sua inconfondibile fusione di opera, pop e musica sacra ha conquistato il cuore di milioni di persone, rendendolo un artista unico nel suo genere. La sinergia tra Bocelli, AEG Presents e le sue etichette discografiche promette di portare la sua musica in ogni angolo del pianeta, offrendo esperienze indimenticabili ai suoi fan.

Il ruolo di AEG Presents nell’intrattenimento musicale globale

AEG Presents si afferma come leader nell’intrattenimento musicale globale, ospitando alcuni dei più importanti eventi dal vivo, tra cui il Coachella e il British Summer Time a Hyde Park. L’accordo con Andrea Bocelli non solo conferma il suo impegno nel promuovere artisti di livello mondiale, ma sottolinea anche l’importanza della musica dal vivo come esperienza coinvolgente e straordinaria. Con questa nuova collaborazione, AEG si propone di continuare a elevare gli standard degli eventi musicali, offrendo al pubblico esperienze uniche e memorabili.

La partnership tra Andrea Bocelli e AEG Presents segna un capitolo significativo nella storia della musica, promettendo di portare l’arte del tenore italiano a un pubblico sempre più vasto e appassionato.

