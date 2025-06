Andrea Bajani vince il Premio Strega Giovani 2025 con “L’anniversario” al teatro di Cardito

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Andrea Bajani ha conquistato il Premio Strega Giovani 2025 con il suo romanzo “L’anniversario”, pubblicato da Feltrinelli. L’annuncio è stato dato durante una cerimonia condotta da Loredana Lipperini, organizzata dalla Fondazione Maria e Goffredo Bellonci, che si è svolta presso il teatro comunale di Cardito. Questo riconoscimento sottolinea l’importanza della letteratura giovanile e il coinvolgimento attivo delle nuove generazioni nella cultura italiana.

Un trionfo tra i giovani lettori

Il romanzo di Bajani ha ottenuto un notevole successo, totalizzando 97 voti su un totale di 595 espressi da una giuria composta da ragazzi e ragazze di età compresa tra i 16 e i 18 anni, provenienti da oltre 100 scuole secondarie di secondo grado, sia italiane che straniere. Al secondo posto si è classificata Nadia Terranova con il suo libro “Quello che so di te” , che ha ricevuto 62 voti. Il terzo posto è andato a Valerio Aiolli, autore di “Portofino blues” , con 56 voti. Bajani aveva già partecipato al Premio Strega nel 2021, classificandosi al quinto posto con “Il libro delle case” , dimostrando così una continua crescita e un forte legame con il pubblico giovanile.

Tematiche di famiglia e distacco in “L’anniversario”

“L’anniversario” affronta con profondità i complessi temi delle relazioni familiari e del distacco. La narrazione in prima persona del protagonista offre uno sguardo intimo e lucido sulla sua scelta di recidere ogni legame con la famiglia d’origine. Dieci anni dopo un evento che ha segnato la sua vita, il protagonista racconta la sua storia di sradicamento sia geografico che emotivo. Le figure genitoriali sono rappresentate da una madre che si annulla e un padre autoritario, creando un contesto familiare difficile. La fuga e il distacco diventano l’unico modo per il protagonista di affermare la propria identità e rinascere, senza rimpianti.

Il progetto “Storie di periferia” della Fondazione Bellonci

Durante l’evento, è stato presentato il progetto “Storie di periferia”, un’iniziativa della Fondazione Bellonci che mira a riportare le periferie al centro della narrazione culturale. Questo progetto coinvolge importanti figure della letteratura italiana, come Elena Stancanelli e Maria Grazia Calandrone, che partecipano a laboratori di scrittura e lettura con gli studenti. La prima edizione ha visto la partecipazione di scuole situate in quartieri periferici, come Tor Bella Monaca a Roma e Caivano a Napoli, aree considerate a rischio e che necessitano di attenzione da parte delle istituzioni. I racconti scritti dagli studenti durante questi laboratori saranno pubblicati sulla piattaforma leggiamoci.it, contribuendo a dare voce a storie spesso trascurate.

Riconoscimenti per i giovani scrittori

Il Premio Strega non si limita a riconoscere opere letterarie, ma promuove anche il talento giovanile attraverso premi dedicati. Quest’anno, Alessandra Ruotolo, studentessa del liceo Don Gnocchi di Maddaloni, ha vinto il Premio Strega Giovani 2025 per la miglior recensione del romanzo “Poveri a noi” di Elvio Carrieri . Inoltre, Matteo Lechiara del liceo classico Pitagora di Crotone e Allegra Raia del liceo scientifico Mancini di Avellino hanno ricevuto menzioni speciali per le loro recensioni. Il Premio Leggiamoci 2025 è stato assegnato ex aequo a Franca Pousa Oneto, per il racconto grafico “Borsa viva, tartaruga di plastica”, e a Noemi Mascolo e Mariateresa Tassetto, per il racconto “La leggenda della casa di ferro”. La cerimonia di premiazione si concluderà domani, 4 giugno, al teatro romano di Benevento, dove sarà annunciata la cinquina finalista.

