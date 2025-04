Amici 24: Senza Cri eliminata al ballottaggio finale, il talent show perde un’altra voce

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il talent show “Amici di Maria De Filippi” continua a sorprendere il pubblico con colpi di scena e emozioni forti. Nella quinta puntata del Serale della 24esima edizione, la cantante Senza Cri, il cui vero nome è Cristiana Carella, è stata eliminata dopo un intenso ballottaggio finale contro il collega TrigNO. Questa eliminazione segna un momento significativo nel percorso di Senza Cri, che ha conquistato il cuore di molti spettatori.

L’eliminazione di Senza Cri al Serale di Amici 24

La puntata di sabato scorso ha visto la partecipazione di diversi talenti, ma è stata l’eliminazione di Senza Cri a catturare l’attenzione. La giovane artista, parte della squadra capitanata da Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, ha affrontato il ballottaggio finale con grande determinazione. Tuttavia, il verdetto di Maria De Filippi ha decretato la sua uscita dal programma: “Rimane TrigNO“. Questo momento ha suscitato un forte impatto tra i compagni di scuola, che hanno espresso il loro affetto nei confronti della cantante.

Senza Cri ha condiviso un messaggio toccante con i suoi compagni, sottolineando l’importanza delle esperienze vissute insieme: “Vi voglio tanto bene. Fate i bravi. Ho fatto tutte cose che non avrei mai fatto. Mi avete dato tutti qualcosa. Ci vediamo fuori, godetevela. Siete stati la mia famiglia per tutto questo tempo.” Queste parole evidenziano il legame profondo creato tra gli allievi durante il loro percorso all’interno della scuola.

Le prime dichiarazioni di Senza Cri dopo l’uscita

Dopo la sua eliminazione, Senza Cri ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Witty, riflettendo sul suo percorso all’interno del programma. Ha espresso la sua gratitudine per l’esperienza vissuta e ha condiviso i suoi sentimenti riguardo al pubblico: “Sono felice, spero che le persone fuori abbiano avuto modo in questi mesi di capirmi. Voglio dimostrare quanta forza ho, sicuramente non mi arrendo, non mollo.”

La cantante ha anche parlato della sua crescita personale, sottolineando come il supporto del pubblico l’abbia aiutata a scoprire la fiducia in se stessa. “Ho smesso di nascondermi, durante il Serale invece ho titubato. Mi sento cambiata perché sentire le persone urlare il mio nome mi ha cambiato. Ho scoperto la fiducia e la pazienza. Io sono il futuro, la mia diversità è la cosa più bella che ho.” Queste parole rivelano un forte desiderio di continuare a perseguire i propri sogni e di affrontare le sfide future con determinazione.

I concorrenti rimasti in gara

Con l’uscita di Senza Cri e Francesca Bosco, il cast di Amici 24 continua a essere composto da talenti promettenti. Attualmente, i concorrenti ancora in gara includono Antonia Nocca, Jacopo Sol, Alessia Pecchia, Daniele Doria e Chiara Bacci, tutti facenti parte della squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Inoltre, Francesco Fasano rappresenta il team di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, mentre Nicolò Filippucci e TrigNO sono parte della squadra di Anna Pettinelli e Deborah Lettieri.

L’appuntamento per il pubblico è fissato per sabato 26 aprile 2025, quando andrà in onda la sesta puntata del Serale, promettendo nuove emozioni e sorprese per gli appassionati del talent show.

