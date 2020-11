Ambulance: Michael Bay alla regia del thriller

Secondo quanto riportato da Hollywood Reporter, Michael Bay dirigerà il thriller d’azione “Ambulance”.

Ambulance: il remake

Il regista di successo Michael Bay dirigerà il remake americano di “Ambulance”, basato sull’omonimo thriller psicologico danese del 2005.

A far parte di questo progetto ci sarà anche l’attore Jake Gyllenhaal che interpreterà di protagonista.

Il film originale è incentrato su una rapina in banca che coinvolge un veterano tornato dall’Afghanistan e suo fratello. Tuttavia, la rapina non va come previsto, con i fratelli che non hanno altra scelta che prendere degli ostaggi e dirottare un’ambulanza.

Nel corso della narrazione si riaprono delle vecchie ferite presenti nel rapporto tra i fratelli mentre combattono per sopravvivere a quella che sembra una situazione impossibile.

La sceneggiatura di “Ambulance” è stata scritta da Chris Fedak, noto come co-creatore della serie “Fox’s Prodigal Son”, e prodotta da James Vanderbilt, Bradley Fischer e Will Sherak.

Per ora ancora non c’è niente di certo, ma sembrerebbe che il film si ispirerà ai grandi thriller d’azione degli anni ’90 come “Speed” e “Bay’s Bad Boys”.

La sceneggiatura di Chris Fedak è stata molto ambita per anni, ma non è mai riuscita a trovare un regista prima di Michael Bay.

Quando il filmaker ha avuto il progetto tra le mani, se ne è subito innamorato.

Ancora non si sa da chi verrà distribuito il thriller ma sembrerebbe che Universal Pictures sia in trattative per i diritti di distribuzione.

Michael Bay e i suoi lavori

Michael Bay ha già avuto un 2020 impegnativo come produttore del thriller “Songbird“, un film pionieristico che è diventato una delle prime produzioni girate durante la pandemia COVID-19.

“Songbird”, diretto da Adam Mason e interpretato da K.J. Apa, a causa dei numerosi casi COVID-19, ha avuto delle difficoltà nelle riprese, ma la tenacia di Bay come produttore ha dato i suoi frutti.

Attualmente Bay ha voluto intraprendere questa nuova avventura, ovvero quella di riuscire a creare il remake di “Ambulance” nel migliore dei modi.

Le riprese di “Ambulance” inizieranno nel 2021 a Los Angeles.

Michael Bay sarà rappresentato da WME.

Erika Zagari

12/11/2020