I migliori film d’animazione da vedere su Amazon Prime

Nonostante l’animazione sia stata per molto tempo considerata un genere per bambini, molti film – ad oggi- ci hanno dimostrato che non è assolutamente così. Ci sono film d’animazione che riescono a parlare ad adulti e bambini, rimanendo nel cuore di chi li guarda – a prescindere dall’età. Se hai un abbonamento Amazon Prime e non sai quale film d’animazione vedere, eccone alcuni che non puoi assolutamente perdere sulla piattaforma.

La Gabbianella e il Gatto

Tratto dal romanzo di Luis Sepùlveda, La Gabbianella e il gatto è un classico dei film dell’animazione che è sopravvissuto al tempo mantenendo intatto il suo importante significato. Inclusività, rispetto della diversità, amore sono temi fondamentali nel film che vengono affrontati con delicatezza e sensibilità, tipici della penna di Sepùlveda. Protagonista della storia è Zorba, una gatta di porto molto popolare a cui una gabbianella – di nome Kengah – affida il suo piccolo prima di morire. Il pulcino crescerà avvolto dall’amore di Zorba e dei gatti del porto, rompendo ogni barriera e imparando a camminare, parlare e agire proprio come loro. A contornare questa bellissima storia d’amore e di amicizia, c’è il tema dell’inquinamento. Kengah, come molti altri animali, ne è vittima. In un mondo visto dagli occhi di un volatile e un felino, l’uomo è un pericolo che si espande come un’enorme chiazza di petrolio, travolgendo chiunque si trovi sul cammino.

Shrek

Tra i film d’animazione che dovete assolutamente guardare su Amazon Prime non poteva mancare Shrek, un vero e proprio cult che ha segnato la nostra infanzia. La storia dell’orco che vive nella palude accompagnato dal fedele Ciuchino rimane – nonostante gli anni – un film divertente e leggero. Rimescolando scenari e storie appartenenti alle fiabe, Shrek ci porta in un viaggio alquanto particolare, considerando che quel che dovrebbe essere un principe è invece un orco, non molto affabile. Visto la notizia da poco annunciata del quinto film in preparazione, vedere Shrek su Amazon Prime potrebbe essere un ottimo rewatch o recupero da fare prima dell’arrivo del nuovo capitolo: sulla piattaforma troverete tutti i film della saga.

Spider-Man into the Spider-Verse

Vincitore di un premio oscar come miglior film d’animazione, Spider-Man into the Spider-Verse è un film dove i registi e gli artisti – come mai prima d’ora – hanno voluto sperimentare stili e tecniche di animazione differenti. Le vicende vedono protagonista Miles Morales, un ragazzino adolescente che viene morso da un ragno radioattivo. Dopo aver sviluppato poteri misteriosi, Miles inizierà a capire che non è il solo ad avere questi poteri e che – anzi – ci sono molteplici universi in cui altri hanno i suoi poteri. Ma quella di Miles e la sua amica Gwen non è una semplice storia di supereroi: è una storia di formazione e di conflitti generazionali che vi colpirà, sia per l’aspetto visivo che per quello sentimentale.

I Croods

Nonostante sia uscito molti anni fa – nel 2013 – i Croods continua ad essere un film d’animazione intrattenente e divertente. Ambientato in un ambiente preistorico, il film segue le vicende di una famiglia e – in particolare -della figlia Eep. Quest’ultima è sempre stata curiosa e desiderosa di scoprire il mondo circostante, mentre i suoi genitori sono sempre stati il suo opposto: chiusi e timorosi. Sarà grazie all’arrivo di un giovane esemplare di Homo Sapiens che Eep e la sua famiglia – per salvarsi la vita – inizieranno un lunghissimo viaggio che li porterà ad aprirsi, a conoscere nuovi mondi e – soprattutto – a conoscersi di più tra loro. Attraverso paesaggi e creature coloratissime, I Croods vi porterà in un’avventura divertente, leggera e interessante, da guardare da soli o con la vostra famiglia.

L’illusionista

Basato sulla sceneggiatura del comico francese Jacques Tati, l’Illusionista è un film d’animazione perfetto per i nostalgici dell’animazione classica. Con i suoi colori pastello e tratti grafici che caratterizzano il paesaggio, il film racconta la fine di un’epoca e di un illusionista il cui ruolo è ormai marginale. L’illusionista protagonista della storia vedrà – davanti a sé – cambiare il mondo dello spettacolo, che appoggia molto di più le rock band che conquistano il pubblico. Questo lo porterà ad esibirsi su palcoscenici sempre più bassi finchè, un giorno, la sua vita cambierà per sempre grazie all’incontro con una ragazza che, guardando i suoi trucchi di magia, rimarrà ammaliata.

Lupin III

Concludiamo la nostra lista di film d’animazione da vedere su Amazon Prime, con il ladro più famoso dell’animazione giapponese: Lupin. In questo film, Lupin III – trappola mortale , il protagonista continuerà a vivere – sotto innumerevoli volti – le sue avventure, accompagnato dai suoi inseparabili compagni Jigen e Goemon. Questa volta il gruppo si recherà in un luogo remoto del sud est asiatico, con lo scopo di scoprire qualcosa in più su un leggendario tesoro nascosto appartenente a una famiglia reale. Come ogni volta, a dare la caccia a Lupin c’è il solito ispettore Zenigata, giunto anche lui sul posto sperando di poter catturare – una volta per tutte – il famigerato ladro che sembra proprio essere inarrivabile.