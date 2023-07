“Altrimenti ci arrabbiamo”, ecco la scena più famosa di Bud Spencer e Terence Hill

Altrimenti ci arrabbiamo è un film del 1974 diretto da Marcello Fondato ed interpretato dal duo Bud Spencer e Terence Hill. Il film è stato il campione d’incassi assoluto nella stagione 1973-74 con 6097469000 L. Ha avuto un enorme successo mondiale, anche grazie alla presenza di un attore del calibro di Donald Pleasence.

Altrimenti ci arrabbiamo, la trama

Carezza e Sorriso (Edoardo Pesce e Alessandro Roia), nonostante la stretta parentela, sono molto diversi tra loro, cosa che sia durante l’infanzia che tutt’oggi li ha sempre portati allo scontro. I due, però, dovranno accantonare i loro screzi, quando la Dune Buggy, un’auto da spiaggia di proprietà del padre, viene portata via da Torsillo (Christian De Sica), infido speculatore edilizio, e dal figlio Raniero.

Per recuperare l’automobile, i due decidono di allearsi con un gruppo di circensi con a capo Miriam (Alessandra Mastronardi), tanto affascinante quanto temibile. I fratelli e il circo, infatti, hanno come nemico comune Torsillo, che con i suoi malaffari intralcia anche il business dei circensi.

Tra un mangiata di salsicce, una bevuta di birra e le scazzottate, accompagnante immancabilmente da goffi inseguimenti, Carezza e Sorriso riusciranno a riavere indietro la macchina dell’adorato padre?

La famosa scena del film

Quella del coro in Altrimenti ci arrabbiamo è probabilmente la scena più famosa nella cinematografia di Bud Spencer e Terence Hill. Persino Russell Crowe e Ryan Gosling la conoscono e hanno dichiarato di essersi ispirati anche al nostro duo per The Nice Guys. Il fatto è che Ben e Kid le escogitano proprio tutte per fuggire in questo film, hanno persino avuto l’idea di intrufolarsi nel coro “a cappella”. Bud che tiene il tempo come Basso è una delle cose più esilaranti, tenere e indimenticabili di tutto il nostro cinema. Qui di seguito la famosa scena di “Altrimenti ci arrabbiamo”.