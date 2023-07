Alla ricerca di Nemo: in questa scena basterà una piccola pinna per farci scendere una lacrimuccia

Alla ricerca di Nemo è un film d’animazione del 2003 scritto e diretto da Andrew Stanton, co-diretto da Lee Unkrich e prodotto dalla Pixar. Nel 2016 è stato prodotto un sequel e spin-off dal titolo Alla ricerca di Dory. Al momento della uscita, ha ricevuto ampi consensi dalla critica, tanto da essere definito ancora oggi un cult, la pellicola ha inoltre ottenuto diversi riconoscimenti, tra cui il premio Oscar per il miglior film d’animazione. Durante la sua corsa originale, Alla ricerca di Nemo ha incassato $ 339,7 milioni in Nord America e $ 531,3 milioni in altri paesi, per un totale mondiale di $ 871 milioni. È il secondo film con il maggior incasso del 2003, dietro Il Signore degli Anelli – Il ritorno del re.

Alla ricerca di Nemo, la trama

Una covata di pesci pagliaccio viene distrutta dall’attacco di un feroce barracuda. Sopravvivono solamente il papà, Marlin, e un unico piccolo che viene chiamato Nemo. Il pesciolino ha una pinna atrofizzata e il padre è iperapprensivo nei suoi confronti al punto di desiderare che l’inizio della scuola venga ritardato. Un giorno però Nemo viene catturato da un dentista appassionato di pesca subacquea e l’acquario sarà la sua prigione. Marlin deve quindi vincere tutti i suoi timori per ritrovarlo. Verrà aiutato da Dory, una pesciolina simpaticamente smemorata.

La famosa scena del film

Servono poche sequenze per gettarci nell’oceano di Alla ricerca di Nemo. La scena iniziale, brutale e improvvisa, giustifica subito il carattere apprensivo di Marlin, padre amorevole che ha perso tutto. O quasi. La quiete ovattata della barriera corallina viene scossa di colpo da un predatore marino e delle più di quattrocento uova ne rimane una sola. Da qui nasce una promessa di affetto eterno, si schiude un rapporto tra padre e figlio che ci accompagnerà per tutto il film. E basterà una piccola pinna per farci commuovere. Qui di seguito la famosa scena del film.