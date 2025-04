Alfa presenta il nuovo singolo ‘A me mi piace’ e anticipa l’uscita della versione deluxe del suo album

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il cantautore Alfa sta per sorprendere i suoi fan con un nuovo singolo e una versione ampliata del suo album di successo. Il brano ‘A me mi piace‘, che vede la collaborazione con il leggendario Manu Chao, sarà disponibile dal 9 maggio su tutte le piattaforme musicali. Questo singolo anticipa l’uscita della versione deluxe di ‘Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato‘, prevista per il 30 maggio. L’album, già certificato disco di platino, ha segnato un’importante tappa nella carriera dell’artista.

Il nuovo singolo ‘A me mi piace‘

‘A me mi piace’ rappresenta un incontro tra due generazioni musicali, unendo l’inconfondibile stile di Manu Chao con la freschezza e l’originalità della scrittura di Alfa. Questo brano non è solo un semplice featuring, ma una vera e propria fusione di suoni e culture, capace di creare un ponte tra epoche diverse. La canzone si ispira al celebre ‘Me Gustas Tu‘, ma non si tratta di un remix; Alfa e Chao hanno creato una composizione completamente nuova, ricca di sonorità gitane e ritmi coinvolgenti.

Alfa ha dichiarato di essere un grande ammiratore di Manu Chao, raccontando che suo padre gli parlava spesso di un concerto del cantante a Genova durante il G8, un evento che ha contribuito a rendere Chao una leggenda nella città ligure. La collaborazione è stata per Alfa un’esperienza surreale, descrivendo il brano come un’opera artistica che riflette il caos positivo che entrambi amano esprimere. Il video musicale, girato tra il centro storico di Genova e lo stadio, celebra la città e il suo spirito vibrante.

La versione deluxe dell’album

Il 30 maggio, i fan di Alfa potranno acquistare ‘Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato deluxe‘, una versione ampliata dell’album che ha segnato un punto di svolta nella carriera del cantautore. Questa nuova edizione conterrà cinque brani inediti, tra cui ‘A me mi piace‘, e sarà disponibile in formato CD e vinile colorato. L’album offre un’immersione ancora più profonda nell’universo emotivo di Alfa, con una tracklist che include titoli come ‘Tante mila volte‘, ‘Come il sole‘ e ‘Non so chi ha creato il mondo‘ in collaborazione con Roberto Vecchioni.

La versione deluxe non solo arricchisce l’esperienza musicale, ma rappresenta anche un’opportunità per i fan di scoprire nuovi brani che riflettono il percorso artistico di Alfa. Ogni canzone è pensata per trasmettere emozioni e raccontare storie, rendendo l’album un’opera coesa e significativa.

L’instore tour e i progetti futuri

In concomitanza con l’uscita della versione deluxe, Alfa darà il via a un instore tour che lo porterà a incontrare i fan in diverse città italiane. Le date dell’instore tour includono tappe a Marghera, Roma, Milano, San Giovanni La Punta, Taranto e Genova, dove il cantautore avrà l’opportunità di interagire direttamente con il suo pubblico. Questo tour rappresenta un momento importante per Alfa, che desidera condividere la sua musica e la sua passione con i fan.

A partire da giugno, Alfa intraprenderà anche un nuovo tour estivo, seguito da un tour europeo. Questi eventi segneranno un ulteriore passo nella sua carriera, portando la sua musica in palazzetti e festival di tutta Europa. Con l’uscita del nuovo singolo e della versione deluxe dell’album, Alfa si prepara a consolidare la sua presenza nel panorama musicale, continuando a sorprendere e coinvolgere il suo pubblico.

