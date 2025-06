Alfa conquista la vetta della classifica FIMI: i dettagli sulle vendite e gli ascolti dal 30 maggio al 5 giugno 2025

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Nella settimana dal 30 maggio al 5 giugno 2025, il panorama musicale italiano ha visto una netta predominanza di Alfa, il cantante genovese che ha ottenuto risultati straordinari sia nella classifica dei singoli che in quella degli album. Con il brano “A me mi piace“, in collaborazione con Manu Chao, e l’album “Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato “, Alfa ha conquistato il primo posto in entrambe le classifiche FIMI. Anche Luk3, un giovane talento emerso dal programma “Amici“, ha fatto il suo ingresso nella top ten con il brano “Diciotto“. Di seguito, un’analisi dettagliata delle classifiche.

Classifica FIMI – I singoli

La classifica dei singoli ha visto Alfa e Manu Chao al primo posto con “A me mi piace“, che ha guadagnato due posizioni rispetto alla settimana precedente. Al secondo posto, il brano “La plena” di W Sound, Beéle e Ovy on the Drums ha registrato un balzo in avanti di tre posizioni. Sfera Ebbasta e Shiva, con il loro singolo “Neon“, scendono alla terza posizione, perdendo un posto. Olly, con “Balorda nostalgia“, guadagna due posizioni e si piazza quarto, mentre Blanco, con “Piangere a 90“, scende dalla vetta alla quinta posizione.

Luchè, con “Nessuna“, e Achille Lauro, con “Amor“, hanno entrambi registrato lievi risalite, piazzandosi rispettivamente alla sesta e settima posizione. Luchè si ritrova anche in ottava posizione con “Ginevra“, in collaborazione con Geolier, che perde quattro posti. Alex Warren, con “Ordinary“, guadagna una posizione e si piazza nono, mentre i Pinguini Tattici Nucleari e Max Pezzali chiudono la top ten con “Bottiglie vuote“.

Annalisa si trova all’undicesimo posto con “Maschio“, mentre Achille Lauro fa doppietta alla dodicesima posizione con “Incoscienti giovani“, mantenendo la stessa posizione della settimana precedente. Olly e Jvli, con “Depresso fortunato“, scendono alla tredicesima posizione, mentre Giorgia resiste alla quattordicesima con “La cura per me“. La classifica continua con “Capaz ” di Alleh e Yorghaki, che sale alla quindicesima posizione, e “Dtmf” di Bad Bunny, che guadagna un posto.

Classifica FIMI – Gli album

Nella classifica degli album, Alfa si conferma il re della settimana con “Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato “, che ha debuttato direttamente in prima posizione. Olly, con il suo album “Tutta vita“, guadagna tre posizioni e si piazza secondo, mentre Luchè, con “Il mio lato peggiore“, sale di un posto e si posiziona terzo. Sfera Ebbasta e Shiva, con “Santana Money Gang“, scendono alla quarta posizione, seguiti da Rkomi con “Decrescendo“, che mantiene la quinta posizione.

Salmo, con “Ranch“, si stabilizza alla sesta posizione. Un debutto significativo è quello di Luk3, che entra direttamente alla settima posizione con “Diciotto“, un album rilasciato il venerdì precedente. Artie 5ive, con “La bellavita“, rimane stabile all’ottavo posto, mentre Achille Lauro, con “Comuni mortali“, scende alla nona posizione. Ultimo chiude la top ten con “Ultimo Live Stadi 2024“, che perde nove posizioni rispetto alla settimana scorsa.

Dalla competizione di “Amici“, “A un passo da me” di TrigNO scende alla quarantunesima posizione, perdendo diciannove posti. Altre uscite significative includono “Un’ora di follia” di Nicolò Filuppucci, che scivola dalla diciassettesima alla quarantaduesima posizione, e “Tokyo Nite” di Senza Cri, che esordisce alla ottantasettesima posizione. Antonia e Jacopo Sol, invece, escono dalla Top 100.

Questi risultati evidenziano un panorama musicale in continua evoluzione, con artisti emergenti che si fanno spazio tra i nomi già affermati, rendendo la scena musicale italiana sempre più dinamica e interessante.

