Alex Refice, in arte Sayanbull, presenta il suo primo album ‘La voce della gente’ con un evento a Tor Marancia

Domani, 20 giugno, il giovane artista Alex Refice, conosciuto nel panorama musicale come Sayanbull, lancerà il suo primo album intitolato ‘La voce della gente’. Questo progetto discografico sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali grazie alla licenza esclusiva di Altafonte Italia e alla produzione artistica di Dr. Wesh. L’uscita dell’album è accompagnata da un evento speciale che si svolgerà questa sera nel quartiere di Tor Marancia, un luogo significativo per l’artista, dove è nato e cresciuto.

L’evento di lancio a Tor Marancia

Questa sera, il Parco della Torre di Tor Marancia ospiterà un evento di lancio per ‘La voce della gente’, a partire dalle 18:00 con ingresso gratuito. Sayanbull condividerà il palco con diversi artisti che hanno collaborato alla realizzazione del suo album, tra cui nomi noti come Guè, El Matador, Nto, Skinny, Lil Kvneki, Pa Pa, Poli Ok, Naver, Suburbio e Wave DB. Questo evento rappresenta non solo un momento di celebrazione per il debutto discografico di Alex, ma anche un ritorno alle radici per un artista che ha sempre trovato ispirazione nel suo quartiere.

La genesi dell’album

‘La voce della gente’ è un’opera che trae origine da idee e spunti catturati dallo stesso Sayanbull attraverso il suo cellulare. Questi spunti, dopo pochi minuti, si trasformano in brani all’interno di uno studio di registrazione. I testi dell’album raccontano storie che nascono dalla vita di strada e dalla realtà della periferia, riflettendo la crudezza e la forza del contesto in cui il giovane artista è cresciuto. Tor Marancia, noto per i suoi murales che abbelliscono le facciate delle palazzine, è diventato un museo a cielo aperto, simbolo di una cultura che Sayanbull porta con sé nella sua musica.

Un messaggio di speranza e trasformazione

Sayanbull descrive il suo primo album come un punto di partenza sia personale che artistico. “Ho cercato di trasformare la violenza che ho respirato fin da ragazzino in una chiave di lettura per dipingere la vita nella mia musica”, afferma l’artista. Questo approccio riflette un desiderio di raccontare la realtà in modo autentico, utilizzando la musica come strumento di espressione e riflessione. L’album è stato anticipato da due singoli, ‘Padre Nostro’ e ‘Rodolfo Valentino’, quest’ultimo caratterizzato dalla collaborazione con Guè, un altro artista di spicco della scena musicale italiana.

Con ‘La voce della gente’, Sayanbull non solo si presenta al pubblico, ma offre anche una narrazione profonda e personale, capace di risuonare con chiunque abbia vissuto esperienze simili. La sua musica si propone di dare voce a chi spesso rimane inascoltato, rendendo il suo debutto un evento significativo nel panorama musicale contemporaneo.

