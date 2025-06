Alex Britti si racconta: il suo concerto evento e le sfide nel mondo della musica

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Alex Britti, noto cantautore romano, ha recentemente condiviso dettagli sul suo prossimo concerto evento ‘Feat.Pop‘, in programma il 22 giugno 2025 alle Terme di Caracalla. Questo spettacolo rappresenta un’importante celebrazione dei 27 anni dall’uscita di ‘It.Pop‘, l’album che ha segnato il suo debutto nel panorama musicale italiano. Durante la presentazione, Britti ha espresso il suo affetto per il mondo della musica e ha rivelato aneddoti interessanti sulla sua carriera e le sue esperienze.

Un artista che ha segnato la sua carriera

Nel corso dell’incontro, Britti ha parlato del suo primo incontro con la musica dal vivo, citando Renato Zero come una figura fondamentale nella sua formazione artistica. “Il primo artista che ho visto dal vivo è stato Renato Zero. Lo stimo molto e la sua carriera è straordinaria. Ho avuto anche l’onore di essere suo ospite al concerto del Circo Massimo“, ha dichiarato Britti, sottolineando l’importanza di avere modelli di riferimento nel settore. Questo legame con Zero evidenzia la passione di Britti per la musica e il suo desiderio di continuare a crescere come artista.

Le sfide di Sanremo e il mercato musicale

Britti ha affrontato anche il tema del Festival di Sanremo, rivelando che negli anni ha presentato diverse canzoni senza mai ottenere l’approvazione necessaria. “Negli anni ho mandato qualche canzone, ma non mi vogliono. Penso che paghi un po’ lo scotto di non essere con una major“, ha commentato. Questa riflessione mette in luce le difficoltà che molti artisti indipendenti devono affrontare nel tentativo di farsi strada in un mercato musicale sempre più competitivo e chiuso. Britti ha anche espresso la sua opinione sul festival, definendolo un circuito chiuso, accessibile solo a pochi manager e case discografiche.

Il progetto ‘Feat.Pop‘ e le collaborazioni

Il concerto ‘Feat.Pop‘ non è solo un evento celebrativo, ma anche un’opportunità per Britti di presentare nuove collaborazioni. Dopo il successo di ‘Oggi sono io‘ con Marco Mengoni, il cantautore ha lavorato a ‘Solo una volta‘, un brano storico che ha rivisitato insieme a Clementino. “Con Clementino ci conosciamo da tempo e questa è stata l’occasione per fare qualcosa insieme. Abbiamo lavorato nel suo ambiente, perché non mi interessava semplicemente una sua partecipazione vocale”, ha spiegato Britti. La sua intenzione è stata quella di riportare il brano nel suo mondo musicale, rendendolo riconoscibile attraverso il suo stile unico.

Durante il concerto alle Terme di Caracalla, Britti ha confermato la presenza di Clementino sul palco, mentre la partecipazione di Mengoni rimane incerta a causa dell’inizio del suo tour. “Non mancheranno le sorprese e ci saranno altre collaborazioni, ma non posso anticipare nulla”, ha aggiunto, lasciando i fan in attesa di ulteriori dettagli.

Riflessioni sulle nuove generazioni e il futuro della musica

Infine, Britti ha condiviso le sue opinioni sulle nuove generazioni di artisti, ammettendo di apprezzare le sonorità di Alfa, un giovane cantautore che sta emergendo nel panorama musicale. “A mio figlio piace Alfa, con cui condivido alcune sonorità. Scrive canzoni molto dirette e semplici, che nascondono una profondità sana”, ha affermato. Questa apertura verso i nuovi talenti dimostra la volontà di Britti di rimanere aggiornato e di apprezzare le evoluzioni del panorama musicale contemporaneo.

In sintesi, Alex Britti si prepara a un evento significativo per la sua carriera, affrontando con ironia e determinazione le sfide del settore musicale. Con il suo stile unico e le sue collaborazioni, continua a lasciare un’impronta nel cuore dei suoi fan.

