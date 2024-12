Alena Seredova racconta la sua rinascita: la nuova vita dopo Gigi Buffon e una felicità ritrovata

Alena Seredova ha intrapreso un percorso di rinnovamento emotivo e personale, lasciando alle spalle il suo passato al fianco del noto portiere Gigi Buffon. In un’intervista esclusiva a Verissimo, la showgirl e modella ha condiviso le sue riflessioni sulla sua attuale vita, sul ruolo della maternità e sugli affetti che riempiono il suo quotidiano. Un racconto che esplora non solo la sua serenità, ma anche le sfide affrontate negli ultimi anni.

La relazione con Gigi Buffon: un capitolo chiuso

Negli anni passati, la storia tra Alena Seredova e Gigi Buffon ha catturato l’attenzione di media e pubblico. Oggi, la Seredova si considera in una fase della vita completamente nuova, senza l’ombra del suo ex compagno. L’intervista ha svelato come, nonostante le notizie riportate dalla stampa riguardo alla separazione e al nuovo rapporto tra Buffon e Ilaria D’Amico, per lei quel periodo appartenga ormai al passato.

In un passaggio cruciale del colloquio, la showgirl ha affrontato la questione del libro recentemente pubblicato da Buffon, rivelando di non averlo letto, perché lo conosce già, avendo condiviso dieci anni della sua vita con lui. La Seredova ha sottolineato come il suo passato sentimentale non sia un peso, ma piuttosto un’esperienza che ha contribuito a rafforzarla e a renderla la donna che è oggi. Attraverso le sue parole, è emersa la consapevolezza di quanto sia importante guardare al presente e al futuro, piuttosto che ripercorrere strade già affrontate.

Una nuova fase di vita: felicità e serenità

Oggi Alena Seredova ha 46 anni e descrive la sua attuale condizione come un momento di felicità e serenità. Con i figli che crescono e una vita dedicata maggiormente a sé stessa, la Seredova ha scelto di abbracciare questa nuova fase senza riserve. In questo periodo, ha imparato a prendersi cura di sé, nonostante le critiche e le offese ricevute in seguito alla sua intervista su Verissimo, in cui alcuni le hanno lanciato commenti inopportuni sul suo aspetto fisico.

Riflettendo sull’argomento, Alena ha evidenziato l’assurdità del bullying sui social media, dove le parole possono ferire profondamente senza tener conto delle persone reali che vi sono dietro. Ha condiviso la sua personale battaglia con un problema alla tiroide scoperto durante la gravidanza, che ha avuto un impatto significativo sul suo corpo e sulla sua salute, chiarendo come questo aspetto abbia influenzato la sua percezione di sé.

L’amore con Alessandro Nasi

Al fianco di Alena Seredova oggi c’è Alessandro Nasi, un compagno che sembra essere l’uomo giusto per lei. Il loro legame si basa su una profonda comprensione reciproca, dove il rispetto e la comunicazione sembrano essere le priorità. Seredova ha descritto Alessandro come una persona che riesce a capirla veramente, sintomo di un rapporto genuino e autentico.

Nel corso dell’intervista, ha mostrato anche un lato affettuoso del loro rapporto, rivelando che nonostante lui sia spesso impegnato, lei apprezza i momenti condivisi e si sente fortunata di avere accanto qualcuno che sa come calarsi nei suoi stati d’animo. Alena ha anche parlato del loro legame con la figlia Vivienne Charlotte, che ha un rapporto molto stretto con il padre, creando un equilibrio bello e significativo all’interno della loro famiglia.

In questo contesto di amore e affetto, la Seredova prova un senso di gratitudine per la vita che ha costruito, pronta a scrivere nuovi capitoli della sua storia, sia come madre che come donna realizzata.