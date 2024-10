Alberto Angela presenta la 27esima edizione di Passaggio a Nord Ovest, in un anno speciale

Il programma televisivo Passaggio a Nord Ovest, condotto da Alberto Angela, continua a rappresentare un punto fermo del palinsesto Rai, giungendo ora alla sua 27esima edizione. Quest’anno, il debutto del programma assume un significato ancora più profondo, data l’intitolazione del Centro di Produzione Rai di Torino al leggendario Piero Angela, figura centrale nella divulgazione scientifica e culturale in Italia. I telespettatori possono aspettarsi un viaggio affascinante attraverso culture e luoghi straordinari, arricchito da novità scenografiche e contenutistiche.

L’inaugurazione della nuova edizione

La nuova stagione di Passaggio a Nord Ovest è stata inaugurata il 5 ottobre, celebrazione che coincide con l’intitolazione degli studi Rai “Piero Angela”. Alberto Angela ha condiviso la novità con un post sui social, sottolineando l’importanza di questo tributo e come il suo programma continui a incarnare la missione di divulgazione scientifica e culturale del padre. La scenografia rinnovata, che include la scrivania utilizzata da Piero in Superquark, rappresenta simbolicamente la continuità nel solco lasciato dalla figura paterna.

Angela ha espresso il suo attaccamento ai ricordi evocati da questo elemento scenografico, sottolineando l’impegno a portare avanti il retaggio di Piero nel raccontare storie di conoscenza e scoperta. Ogni sabato, dalle 15, Passaggio a Nord Ovest accompagna gli spettatori in un affascinante viaggio attraverso culture, natura e arte, garantendo un’intensa esperienza di apprendimento che sfida le dinamiche di programmi più commerciali.

Novità e rinnovamenti nel programma

Quest’anno, Passaggio a Nord Ovest si presenta con una scenografia che amalgama elementi di avventura, simili a quelli di Indiana Jones, con atmosfere futuristiche. Angela ha anticipato che ci saranno nuove rubriche, incluso un diario archeologico sui recenti scavi a Pompei, oltre a incursioni nelle mostre d’arte di importanti musei italiani. La struttura del programma rimane sempre focalizzata sulla scoperta e sullo stupore, abbracciando la continua evoluzione del mondo.

Dal suo esordio nel 1997, Passaggio a Nord Ovest ha permesso al pubblico di esplorare l’umanità e la bellezza del pianeta. Alberto Angela ha messo in evidenza come la trasmissione sia sempre stata aperta all’innovazione, e quest’anno il focus sarà su ulteriori approfondimenti per catturare l’attenzione di un pubblico sempre più curioso. La volontà di esplorare nuovi orizzonti è incoraggiata dalla consapevolezza che ci sono ancora innumerevoli storie e scoperte da condividere.

Celebrazioni e riconoscimenti per Piero Angela

L’inizio di ottobre ha visto Alberto Angela impegnato in una serie di eventi significativi, tra cui il Prix Italia, un’importante manifestazione dedicata al mondo della televisione. Quest’edizione ha avuto un forte legame con il lavoro di Piero Angela, culminando nell’intitolazione del Centro di Produzione Rai di Torino e nella rivelazione di un murale dedicato alla sua figura.

In una delle sessioni più attese del festival, Alberto Angela ha presentato la “lectio” con il regista Gabriele Cipollitti, dove ha svelato i segreti tecnici e creativi dello speciale “Pompei. Le nuove scoperte“, trasmesso lo scorso maggio. Quest’incontro ha attratto coloro che desiderano scoprire il dietro le quinte della realizzazione televisiva, evidenziando l’innovazione che ha caratterizzato questo appuntamento unico nella programmazione di Rai 1.

Con l’obiettivo di continuare a catturare l’attenzione del pubblico, Passaggio a Nord Ovest si prepara a una nuova stagione ricca di contenuti e scoperte. Gli spettatori sono invitati a sintonizzarsi per partire insieme a Alberto Angela nel suo nuovo viaggio televisivo, in attesa delle sorprese che la nuova edizione riserverà.