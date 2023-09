Aladdin: ecco la scena dell’incontro col genio, una delle più famose nel mondo Disney

Aladdin è un film d’animazione del 1992 diretto da Ron Clements e John Musker, prodotto da Walt Disney Animation Studios e distribuito da Walt Disney Pictures. È stato un successo commerciale, diventando così il film con il maggior incasso del 1992 con un guadagno di oltre $ 504 milioni di incassi al botteghino mondiale. Al momento dell’uscita, è diventato il primo film d’animazione a raggiungere il mezzo miliardo di dollari ed è stato il film d’animazione con il maggior incasso di tutti i tempi fino a quando non è stato superato da Il re leone. La pellicola si è inoltre aggiudicata molti premi, in particolare per la colonna sonora.

Aladdin, la trama

Il film narra le vicende di un intraprendente ragazzo di strada, di nome Aladdin, ladruncolo per necessità, accompagnato dalla sua inseparabile scimmietta Abù e perdutamente innamorato della splendida ma irraggiungibile principessa Jasmine, figlia del Sultano Agraba. Aladdin sogna un’esistenza diversa da quella umile della strada, Jasmine invece desidera evadere dalla sua realtà, stanca della noiosa vita che conduce a corte e contrariata dalla legge che la costringe a legarsi in matrimonio solo con un uomo di alto rango.

La famosa scena del film

Aladdin e Jasmine si incontrano per caso e si innamorano. Purtroppo le guardie reali li rintracciano e imprigionano Aladdin, accusandolo di aver rapito la principessa. Il gran visir Jafar aiuta il protagonista a fuggire, ma lo fa solo per il suo tornaconto. Vuole infatti che il ragazzo recuperi una lampada magica dentro la Caverna delle Meraviglie. Aladdin riesce nell’obiettivo ma, quando Jafar cerca di ucciderlo, questi fugge. Messosi al sicuro, scopre che all’interno della lampada vive un essere magico: il Genio. La verve del Genio, inaspettata, travolge sia il protagonista che lo spettatore. Qui di seguito la famosa scena del film, sicuramente una delle più famose del mondo Disney.