Al comicon bergamo 2025, j-pop manga presenta novità imperdibili tra fumetti e eventi interattivi

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Il COMICON di Bergamo, che si svolgerà dal 20 al 22 giugno 2025, si prepara a diventare il palcoscenico di una serie di novità editoriali e eventi entusiasmanti, grazie alla partecipazione di J-POP Manga. Tra le presentazioni di titoli attesi e iniziative coinvolgenti, i visitatori potranno scoprire edizioni speciali di opere come “Frieren” e “Oshi no Ko“, insieme a nuove uscite come “L’estate in cui Hikaru è morto“. Un evento che promette di attrarre appassionati di fumetti e cultura pop, con un’atmosfera vibrante e ricca di sorprese.

La sfida della turbononna: un evento interattivo unico

Al COMICON di Bergamo, J-POP Manga non si limita a presentare novità editoriali, ma propone anche un evento interattivo dal titolo “La Sfida della Turbononna“. Questo panel, concepito per celebrare il lancio della nuova stagione dell’anime “Dandadan“, si distingue per il suo approccio originale e coinvolgente. Sotto la guida di Lucia Appollonio, i partecipanti si sfideranno in una competizione a squadre che mescola folklore giapponese, invasioni aliene e spiriti dispettosi. La sfida si preannuncia avvincente, con la promessa di gadget esclusivi e sorprese, il tutto arricchito da un’atmosfera di mistero, compresa la possibilità di un avvistamento UFO. Questo mix di quiz, gioco di ruolo e folklore yokai rende l’evento uno dei più attesi della manifestazione, attirando l’attenzione di un pubblico variegato.

Novità editoriali di j-pop manga al padiglione a

Il Padiglione A del COMICON ospiterà lo stand di J-POP Manga , dove i visitatori potranno esplorare una vasta gamma di novità editoriali. La selezione di titoli presentati include sia opere di punta che chicche rare, rendendo l’evento un vero paradiso per collezionisti e lettori appassionati. Tra le uscite più attese, spiccano “Veil 3” di Kotteri! e l’antologia “La stufa in riva al mare“, che ha vinto il Kono Manga ga Sugoi! 2024. Quest’ultima si distingue per la sua fusione di poesia e introspezione visiva, presentando uno stile grafico innovativo e accattivante.

Uscite evento: i titoli imperdibili di j-pop

Tra le novità editoriali, tre titoli si pongono come vere e proprie uscite evento. Il primo è il quattordicesimo volume di “Frieren – Oltre la fine del viaggio“, presentato in una edizione deluxe a tiratura limitata. Questo volume rappresenta un must-have per i fan della serie, che seguono con interesse il percorso malinconico dell’elfa maga, intenta a ripercorrere le orme dei suoi compagni d’avventura ormai scomparsi.

Il secondo titolo di spicco è “Oshi no ko“, che si presenta in fiera con una versione speciale, a testimonianza dell’affetto del fandom per questa opera che esplora il mondo dello showbiz e le identità nascoste con uno stile incisivo. Infine, “L’estate in cui Hikaru è morto 6” completa il trio di uscite evento, continuando a conquistare lettori grazie alla sua capacità di mescolare horror psicologico e lirismo adolescenziale.

Un’atmosfera vibrante alla fiera di bergamo

Mentre i fan si affollano per ottenere copie firmate e sketch esclusivi, l’aria della Fiera di Bergamo si carica di un’energia unica. Il COMICON si conferma come un’importante celebrazione del fumetto e della cultura pop, offrendo un’esperienza immersiva e coinvolgente. L’evento non è solo un’opportunità per scoprire nuove opere, ma rappresenta anche un momento di incontro e condivisione tra appassionati, artisti e autori. La manifestazione si prepara a diventare un’ode collettiva al fumetto, un linguaggio vivo e in continua evoluzione, capace di unire persone di diverse generazioni e background.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!