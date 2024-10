Aggressione in diretta: il santone Kadir segue e minaccia l’inviata di Rai1, interviene la polizia

La trasmissione “La Vita in Diretta” ha dovuto affrontare un episodio inquietante durante una diretta televisiva, quando l’inviata Barbara Di Palma è stata aggredita e inseguita da Kadir, un autoproclamato santone dal Salento. L’incidente ha scosso il pubblico e i membri del programma, portando il conduttore Alberto Matano a contattare le forze dell’ordine. Questo articolo esplorerà i dettagli di questo inquietante evento e il contesto che lo circonda.

L’episodio inquietante durante la trasmissione

Durante un episodio in diretta di “La Vita in Diretta” andato in onda il 10 ottobre, l’inviata Barbara Di Palma ha vissuto momenti di paura. La puntata ha registrato 1.917.000 spettatori, rappresentando un notevole 21.3% di share. Prima dell’attacco, un video ha mostrato Kadir che colpiva il microfono di Di Palma, provocandone la caduta e scatenando una risposta immediata da parte della giornalista. “Sei solo un violento,” ha affermato Di Palma, dichiarando la sua incredulità di fronte alla situazione. La tensione è culminata con Kadir che ha risposto in modo aggressivo, affermando di essere “il signore degli eserciti” e manifestando un comportamento delirante, secondo le parole di Matano.

Matano, visibilmente preoccupato, ha sottolineato la gravità della situazione e l’inadeguatezza di tali minacce durante una diretta televisiva. “È evidente che questa persona ha bisogno di aiuto,” ha detto il conduttore, segno della preoccupazione per la sicurezza della sua squadra, in particolare di Di Palma, e della serietà dell’accaduto.

Le reazioni immediati nel programma

Dopo l’aggressione, Barbara Di Palma ha rivelato di temere per la propria sicurezza, sottolineando l’aggressività non solo verbale ma anche fisica di Kadir. “Ci ha strappato il microfono di mano,” ha raccontato. La situazione si è fatta talmente seria che la redazione ha dovuto contattare i carabinieri, garantendosi una pattuglia nel luogo. Matano, ancora in diretta, ha esortato la redazione ad agire rapidamente: “La misura è colma,” ha dichiarato, evidenziando l’impatto dello stress e del rischio sulla propria squadra.

Matano ha anche raccomandato a Di Palma di mantenere una distanza di sicurezza da Kadir, che, nel frattempo, la seguiva riprendendo con il cellulare. L’atteggiamento intrusivo del santone ha costretto il conduttore a riflettere sulla sicurezza dei giornalisti in situazioni di rischio durante le riprese all’aperto. Questo incidente ha messo in luce non solo la vulnerabilità degli operatori sul campo, ma anche la necessità di una sorveglianza adeguata in eventi pubblici.

Kadir e la sua comunità: il contesto della vicenda

Kadir è un santone di Miggiano, in Puglia, che si è autoproclamato un Figlio di Dio, creando una comunità di seguaci. La sua figura è al centro di un’indagine da parte della Procura di Lecce dopo che diverse famiglie hanno denunciato situazioni di abuso all’interno della sua setta. Kadir esercita un forte controllo sui membri della sua comunità, imponendo regole severe riguardo ai comportamenti e ai legami personali, comprese le richieste di digiuno e di restringere le interazioni sociali al di fuori del gruppo.

Secondo quanto riportato, le famiglie di alcune donne che hanno aderito alla sua cerchia di seguaci hanno presentato denuncia per comportamenti violenti e manipolazioni psicologiche. Le pratiche imposte da Kadir includono la riduzione drastica della quantità di cibo e l’obbligo di rapporti sentimentali e sessuali con altri membri della comunità, il che ha suscitato preoccupazione tra i genitori di questi giovani seguaci. Sono emerse anche denunce più gravi, come un caso di presunta violenza sessuale legato alla figura di Kadir.

Il caso di Kadir non è isolato, poiché emergono segnalazioni analoghe riguardanti abusi e manipolazioni all’interno di piccole sette religiose in Italia. L’episodio di “La Vita in Diretta” ha sollevato interrogativi non solo sulla sicurezza dei giornalisti, ma anche su come la società affronta temi delicati legati a culti e comunità non convenzionali.

Implicazioni e considerazioni future

La situazione ha portato a riflessioni sull’importanza della protezione per i giornalisti che operano in contesti a rischio, e sull’interazione tra libertà di stampa e sicurezza personale. I media devono affrontare sfide sempre più complesse nell’accesso alle notizie, specialmente quando riguardano figure controverse. Allo stesso tempo, la società italiana deve prendere coscienza dei pericoli che derivano da movimenti settari e dai loro leader, affinché possano essere affrontati con fermezza e prevenzione.

Matano ha definito il comportamento di Kadir come “inammissibile,” richiamando l’attenzione sull’importanza di non lasciar passare inosservati tali episodi. In un mondo in cui la libertà di espressione si unisce a responsabilità e sicurezza, l’auspicio è che situazioni simili possano essere prevenute in futuro, garantendo così la protezione degli operatori dell’informazione e dei più vulnerabili all’interno di queste dinamiche.