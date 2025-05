Adonxs rappresenterà la Repubblica Ceca all’Eurovision Song Contest 2025 con “Kiss Goodbye”

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

L’Eurovision Song Contest 2025 si avvicina e con esso l’opportunità di scoprire nuovi talenti musicali. Tra gli artisti in gara, spicca Adonxs, il cui vero nome è Adam Pavlovčin. Questo giovane cantante e modello, originario di Myjava, rappresenterà la Repubblica Ceca con il suo brano “Kiss Goodbye“. Scopriamo insieme la sua storia e il significato della sua canzone.

Chi è Adonxs

Adonxs, nato nel 1995 a Myjava, ha sempre avuto una passione per la musica e la danza. Fin da giovane, ha seguito le orme della sorella, anch’essa cantante, intraprendendo un percorso artistico che lo ha portato a diventare un nome noto nel panorama musicale ceco. La sua carriera ha preso una svolta significativa nel 2021, quando ha partecipato e vinto il talent show “SuperStar Czech-Slovakia“. Questa vittoria non solo gli ha conferito visibilità, ma gli ha anche aperto le porte a un contratto discografico, permettendogli di pubblicare diversi singoli e il suo album di debutto.

Adonxs trae ispirazione da artisti iconici come Queen, Depeche Mode, Elton John e Prince. La sua musica si distingue per un mix di stili e influenze, che spaziano dal pop al rock. Nel 2022, il suo talento è stato riconosciuto con due premi prestigiosi: “Singer of the Year” e “Musical Discovery” dalla stazione radio ceca Evropa 2. Tra le sue attuali influenze, ha menzionato nomi come Troye Sivan, Mahmood, RAYE e Conan Gray, dimostrando una continua evoluzione artistica.

Adonxs e il suo brano per l’Eurovision

Per l’Eurovision Song Contest 2025, Adonxs ha scelto di presentare il brano “Kiss Goodbye“. Questa canzone affronta temi profondi e complessi, come l’amore difficile e l’accettazione dei propri difetti. Il testo racconta la storia di un eroe imperfetto, che si trova a dover affrontare le proprie vulnerabilità e a sacrificarsi per amore.

Nel descrivere il significato della sua canzone, Adonxs ha dichiarato: “È la storia di un eroe imperfetto e ferito che, in un momento cruciale, è disposto a sacrificare un grande balzo per l’umanità nella speranza di guarire una dolorosa ferita nel suo cuore. Parla di come l’amore ci guida e ci forma, ma anche della sua assenza”. Questo messaggio di introspezione e vulnerabilità risuona profondamente con le esperienze di molte persone, rendendo il brano particolarmente toccante.

Adonxs si esibirà sul palco di Basilea durante la seconda semifinale, programmata per giovedì 15 maggio. Questa esibizione rappresenta un’importante opportunità per l’artista, che avrà la possibilità di mostrare il suo talento a un pubblico internazionale. A differenza di altri partecipanti, come Lucio Corsi e Gabry Ponte, che si esibiranno nella prima semifinale del 13 maggio, Adonxs avrà l’occasione di brillare in un momento successivo.

Il testo di “Kiss Goodbye”

La canzone “Kiss Goodbye” è caratterizzata da un testo evocativo e profondo. Le parole esprimono sentimenti di tristezza e nostalgia, riflettendo le complessità delle relazioni amorose. Frasi come “Mandami un bacio d’addio” e “Non voglio che le mie lacrime si asciughino” catturano l’essenza di un amore che si sta spegnendo, mentre il ritornello ripete l’idea di un addio carico di emozioni.

Il testo si sviluppa attorno a immagini potenti, come la lotta tra l’amore e la disperazione, e la ricerca di un senso di appartenenza. Adonxs riesce a trasmettere un messaggio universale: l’amore può essere sia una fonte di gioia che di dolore. La sua capacità di esprimere queste emozioni attraverso la musica lo rende un artista da seguire con attenzione.

Con “Kiss Goodbye“, Adonxs non solo rappresenta la Repubblica Ceca, ma porta anche un messaggio di autenticità e vulnerabilità che può risuonare con molti. La sua partecipazione all’Eurovision Song Contest 2025 è un passo significativo nella sua carriera e un’opportunità per far conoscere il suo talento a un pubblico globale.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!