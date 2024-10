Addio a Cissy Houston, la madre di Whitney e nonna di Bobbi Kristina: una vita di musica e dolore

È con grande tristezza che si annuncia la morte di Cissy Houston, la madre della leggendaria cantante Whitney Houston e nonna di Bobbi Kristina Brown. Il decesso, avvenuto a 91 anni, segna la fine di un’era per una famiglia che ha vissuto tragedie enormi e che ha lasciato un’impronta indelebile nel panorama musicale.

La triste notizia del decesso

Cissy Houston è deceduta nella mattinata di lunedì, circondata dagli affetti più cari nella sua residenza nel New Jersey. La cantante stava ricevendo cure palliative a causa del morbo di Alzheimer, diagnosticato negli ultimi anni. La conferma del decesso è arrivata attraverso il suo rappresentante, Pat Houston, nuora di Cissy, che ha condiviso il profondo dolore per la perdita. Il grido di Cissy per la memoria della figlia e della nipote risuona potente e triste, avendo già affrontato la perdita di entrambe in circostanze traumatiche. “Non sta facendo alcun progresso”, era stata l’eco dei suoi sentimenti, una dichiarazione che anticipava l’inevitabile triste fine.

Cissy, una figura forte e resiliente, ha dovuto affrontare un dolore inimmaginabile: la morte di Whitney, avvenuta nel 2012, e quella della nipote Bobbi Kristina nel 2015. Un legame profondo, fatto di gioie e dolori, che ha segnato la vita di questa icona musicale.

La carriera straordinaria di Cissy Houston

Cissy Houston è stata una delle voci più influenti del soul e della musica gospel. La sua carriera è iniziata nel lontano 1938, quando, insieme ai suoi fratelli, ha iniziato a cantare gospel. La sua voce potente e l’anima vibrante l’hanno portata a collaborare con alcuni dei più grandi nomi della musica, tra cui Elvis Presley, Aretha Franklin e Dionne Warwick. Cissy ha anche avuto una carriera da solista, vincendo due Grammy Awards: il primo per l’album “Face to Face” nel 1997 e il secondo per “He Leadeth Me” nel 1998, entrambi riconoscimenti prestigiosi nel genere gospel.

Nel corso della sua carriera, la Houston ha dovuto affrontare sia il successo che le sfide della vita. Il talento di Cissy come corista le ha permesso di entrare in contatto con artisti del calibro di Burt Bacharach, Paul Simon, Luther Vandross e Beyoncé. Oltre a essere una talentuosa cantante, Cissy è stata anche una madre e nonna amorevole, simbolo di un mondo familiare talvolta tormentato.

La tragica storia familiare di Cissy Houston

Cissy Houston ha sempre combattuto per la verità e la salute della sua famiglia, affrontando momenti difficili con grande coraggio. In un saggio che ha suscitato scalpore, “Ricordando Whitney”, Cissy ha rivelato dettagli sulla vita di sua figlia Whitney, sfatando la narrazione di un incidente avuto nel 1997, che aveva lasciato Whitney con gravi cicatrici. Secondo Cissy, l’incidente era il risultato della violenza di Bobby Brown, l’ex marito di Whitney.

Cissy non ha mai smesso di lottare per il benessere di sua figlia, confessando le sue paure e i suoi dubbi riguardo all’abuso di sostanze. Ha raccontato di un episodio in cui scoprì segnali preoccupanti nella casa di Whitney ad Atlanta, portando a un ricovero in ospedale. Fu un momento di grande conflitto tra madre e figlia, ma Cissy ha condiviso che qualche anno dopo Whitney le ha espresso gratitudine per averla aiutata in un momento di crisi.

La vita di Cissy Houston è stata segnata da perdite incolmabili, ma anche da atti di amore e determinazione per combattere le battaglie di una famiglia colpita dalla tragedia. La sua eredità musicale e familiare continuerà a vivere, anche di fronte a un dolore così profondo.