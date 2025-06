Achille Lauro incanta il Circo Massimo: un concerto memorabile e l’annuncio del primo stadio

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Achille Lauro ha fatto il suo trionfale ingresso al Circo Massimo di Roma, dove ha tenuto il primo dei due concerti sold out previsti per il 2025. Con una platea di circa 32mila persone, l’artista ha celebrato il successo del suo album “Comuni Mortali“, ripercorrendo un decennio di carriera costellato di successi e trasformazioni artistiche. Questo evento non solo rappresenta un importante traguardo per Lauro, ma segna anche l’inizio di una nuova fase della sua carriera, caratterizzata da un’evoluzione continua e dalla capacità di sfidare le convenzioni.

Un viaggio attraverso dieci anni di carriera

Durante il concerto, Achille Lauro ha ripercorso i momenti salienti della sua carriera, offrendo al pubblico una scaletta di 29 brani che ha messo in risalto le sue diverse sfaccettature artistiche. Con cinque cambi d’abito che spaziavano dal classico al rock, l’artista ha dimostrato la sua versatilità e il suo impegno nel creare uno spettacolo che fosse non solo musicale, ma anche visivamente coinvolgente. “Forse ora le persone capiscono che la tutina non era uno scherzo, ma una cosa seria”, ha commentato ironicamente, sottolineando l’importanza di ogni fase della sua carriera.

Lauro ha parlato di un periodo di intenso lavoro e riflessione, lontano dalle pressioni del mercato musicale. “Siamo tornati all’essenziale, alla ricerca di qualcosa di reale”, ha affermato, evidenziando come la dedizione alla musica richieda tempo e impegno. Questo approccio ha portato a un periodo di grande creatività, culminato nel concerto al Circo Massimo.

L’annuncio del primo concerto allo stadio

Uno dei momenti più attesi della serata è stato l’annuncio del suo primo concerto allo Stadio Olimpico di Roma, previsto per il 10 giugno 2026. “Qualcosa che sogno da quando ho 10 anni sta per avverarsi”, ha dichiarato Lauro, emozionato per questa nuova opportunità. Questo concerto segnerà l’inizio della stagione 2026 dei concerti allo stadio romano, un passo significativo nella sua carriera. “Ho un anno di tempo per pensarci, come per lo spettacolo nei palazzetti”, ha aggiunto, esprimendo la sua ambizione di espandere la sua presenza in grandi venue.

Un futuro ricco di musica e nuove collaborazioni

Guardando al futuro, Achille Lauro ha rivelato che il 2026 sarà un anno dedicato ai concerti e alla musica di qualità. “Voglio concentrarmi sui live, che per me sono il culmine di tutto”, ha affermato, sottolineando l’importanza di creare esperienze che vadano oltre la semplice esibizione musicale. Ha anche accennato a un possibile ritorno a Sanremo, ma ha chiarito che è ancora presto per fare previsioni.

Inoltre, Lauro ha menzionato una collaborazione in cantiere con Antonello Venditti, un progetto che promette di portare nuova musica al pubblico. “È stato un onore lavorare con lui”, ha dichiarato, evidenziando il valore delle collaborazioni artistiche.

Un concerto che celebra Roma e l’amore

Il concerto ha avuto inizio con “Amor“, una dedica d’amore alla città di Roma, che ha emozionato il pubblico. Lauro ha continuato con una selezione di brani che hanno toccato temi personali e universali, come l’amore e la resilienza. “Questa è la carezza che non ho dato, per chi ama in silenzio”, ha detto, dedicando una canzone alla madre e a tutte le madri.

Il pubblico ha risposto con entusiasmo, partecipando attivamente a momenti di grande intensità emotiva, come durante l’esecuzione di “Me ne frego“, un inno alla libertà e all’autenticità.

La scaletta e la band

La scaletta del concerto, riarrangiata da Daniele Nelli e Marco Lanciotti, ha presentato un sound fresco e innovativo, in linea con il suo ultimo album, certificato oro. Sul palco, Lauro è stato accompagnato da una band di talentuosi musicisti, tra cui Daniele Nelli alla chitarra e Marco Lanciotti alla batteria, insieme a un gruppo di 40 musicisti che hanno arricchito l’esperienza sonora con fiati, archi e cori.

Il concerto si è concluso con un medley di successi che ha lasciato il pubblico in visibilio, dimostrando ancora una volta la capacità di Achille Lauro di connettersi profondamente con i suoi fan e di offrire spettacoli indimenticabili.

Prossimi eventi e biglietti

Achille Lauro replicherà il suo concerto al Circo Massimo il primo luglio, in una nuova configurazione senza sedie. I biglietti per il suo atteso concerto allo Stadio Olimpico saranno disponibili in presale dal 30 giugno per i possessori dei biglietti del Circo Massimo e dal 4 luglio per il pubblico generale. Gli eventi sono organizzati da Friends & Partners e The Base, in collaborazione con l’Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale.

