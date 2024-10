Acea e la festa del cinema: un connubio tra acqua e settima arte per sensibilizzare il pubblico

L’evento della Festa del Cinema di Roma, un’importante manifestazione dedicata alla settima arte, quest’anno culmina in una partnership significativa con ACEA. Questa collaborazione si concretizza in due iniziative che mirano a esplorare l’importanza dell’acqua attraverso il cinema. Grazie alla presenza del Centro Sperimentale di Cinematografia e della Fondazione Cinema per Roma, il contest “I mille volti dell’acqua” e la retrospettiva “Gocce di cinema” si pongono come obiettivo principale quello di educare e sensibilizzare il pubblico sull’importanza della risorsa idrica.

Un contest e una retrospettiva per educare e sensibilizzare

Virman Cusenza, responsabile della comunicazione di ACEA, spiega che la scelta di sponsorizzare la Festa del Cinema non è frutto del caso, ma rappresenta una visione condivisa con il mondo del cinema. Il contest “I mille volti dell’acqua” è concepito per mettere in luce le molteplici sfaccettature dell’acqua nella vita quotidiana e nel mondo del cinema. In questo modo, si ambisce a creare un ponte tra la rappresentazione cinematografica e le problematiche attuali riguardanti l’ensemble risorsa idrica.

La retrospettiva “Gocce di cinema”, invece, propone un percorso di visione che attraverso film iconici e cortometraggi esplora la centralità dell’acqua nel racconto filmico. “Abbiamo voluto fare due cose”, continua Cusenza, “mettere al centro la risorsa idrica e dare un messaggio educativo.” Infatti, dal mese di ottobre è previsto un programma che coinvolgerà le scuole italiane per trasmettere l’importanza di recuperare, riciclare e riutilizzare l’acqua, sensibilizzando le giovani generazioni sulla questione.

L’importanza della collaborazione nel mondo del cinema

Francesca Via, direttrice generale della Fondazione Cinema per Roma, sottolinea da parte sua l’importanza di iniziative come questa per promuovere una cultura sensibile alle tematiche ambientali. “Il cinema è l’arte della rappresentazione del reale e nella realtà l’acqua fa parte di noi”, dice Via. La selezione dei film presentati nella retrospettiva è stata pensata con attenzione, per includere opere che hanno trattato il tema dell’acqua in modi differenti.

Tra i titoli presenti, spiccano opere di grande spessore come “Nel tempo di Cesare” di Angelo Loy, “La forma dell’acqua” di Guillermo Del Toro e “Nostalghia” di Andrej Tarkovskij. Ognuno di questi film affronta l’elemento acqua in modo unico, mostrando le sue molteplici incarnazioni e significati. La retrospettiva include anche sei cortometraggi, specificamente progettati per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della risorsa idrica e sul suo corretto utilizzo.

La premiazione del corto vincitore al Teatro Studio Borgna

Una delle componenti più attese di queste iniziative è la premiazione del corto vincitore del contest “I mille volti dell’acqua”. La selezione è stata effettuata da una giuria di esperti, composta da dipendenti ACEA e critici del Centro Sperimentale di Cinematografia, che ha valutato i lavori in base alla loro capacità di affrontare il tema in modo creativo e significativo. Il cortometraggio scelto avrà l’opportunità di essere proiettato il 16 ottobre alle ore 17:00 presso il Teatro Studio Borgna dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Durante questo evento, il lavoro vincitore riceverà il Premio Speciale Gruppo ACEA, un riconoscimento che conferisce visibilità e importanza al tema dell’acqua nel panorama cinematografico italiano.

A seguito di questi eventi, il coinvolgimento del pubblico e il potenziamento della consapevolezza sui temi idrici rimarranno al centro dell’attenzione, rendendo la Festa del Cinema non solo un momento di celebrazione della settima arte, ma anche un’importante occasione di riflessione su questioni di rilevanza sociale e ambientale.