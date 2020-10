Netflix: accusato di diffusione di oscenità in “Cuties”

Babin gestisce un minuscolo ufficio insieme ad un vice e un altro avvocato. È stato eletto nel marzo 2018, prendendosi carico di un ufficio in disordine con un grande arretrato di casi di droga. All’epoca Babin aveva 38 anni ed era avvocato da soli tre anni. Era tornato a casa dopo una carriera come modello di moda e attore di soap opera a Hollywood e in Brasile. Era anche il figlio di Brian Babin, il membro del Congresso repubblicano locale, e sconfisse facilmente due sfidanti più esperti.

Alcuni vedono l’accusa di Netflix come un tentativo di Lucas Babin per cercare una carica superiore.

Netflix è stato accusato in base a uno statuto del Texas che vieta la distribuzione di materiale osceno di bambini minorenni che “non abbia alcun valore letterario, artistico, politico o scientifico serio”. La pena massima per una società condannata per un simile crimine in Texas è una multa di $ 20.000, quindi una miseria per una società da $ 200 miliardi.

In teoria, il pubblico ministero potrebbe anche chiedere una sanzione pari al doppio dei profitti del film, se tale cifra potesse essere determinata.

Questo è molto più significativo di una piccola multa, ed è quindi improbabile che il gigante dello streaming cerchi alcun tipo di patteggiamento.

L’opinione degli esperti su “Cuties”

Mark W. Bennett, un avvocato di Houston con una vasta esperienza in casi di libertà di parola, ha previsto che lo streamer prevarrà.

“Penso che costerà loro dei soldi per difendersi, ma non credo che verranno condannati per l’accusa”, ha detto Bennett. “Il procuratore della contea di Tyler deve dimostrare, di fronte a qualunque resistenza opponga Netflix, che ‘Cuties’, considerato nel suo insieme, non ha un valore artistico serio. È un gioco da ragazzi. Non sarà in grado di dimostrarlo. Ha vinto un premio al Sundance.”

Fu Miller v. California , un caso del 1973, a stabilire gli standard per l’oscenità, ma la determinazione se un’opera abbia o meno un “valore artistico” non è legata agli standard comunitari del Texas rurale, ma piuttosto all’intero paese.

Altri esperti non sono invece così sicuri dell’assoluzione da parte della giuria. Il debutto alla regia di Maimouna Doucouré contiene alcune scene deliberatamente scomode, poiché la telecamera indugia su ragazze preadolescenti che fanno twerking. Le ragazze sono completamente vestite e il messaggio del film è chiaramente di disapprovazione, ma potrebbe non importare ai giurati.

Amanda Peters, ex procuratore e professore presso il South Texas College of Law di Houston dice “è sempre negli occhi di chi trova i fatti… non possiamo negare che molte persone ritengano che questo film vada troppo oltre”.