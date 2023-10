L’improvvisazione in questa scena de “50 e 50” è diventata memorabile

50 e 50 è un film del 2011 diretto da Jonathan Levine, interpretato da Joseph Gordon-Levitt, Seth Rogen, Anna Kendrick e Bryce Dallas Howard. Il film è ispirato alla vita dello sceneggiatore Will Reiser. Per il ruolo da protagonista era stato scelto James McAvoy, che dovette rinunciare alla parte per ragioni personali, venendo sostituito da Joseph Gordon-Levitt. Le riprese si sono tenute a Vancouver dal 22 febbraio al 31 marzo 2010.

50 e 50, la trama

La vita del ventisettenne Adam Lerner scorre tranquilla. Egli lavora come giornalista radiofonico, convive con la bellissima fidanzata Rachel e passa il suo tempo libero con il suo migliore amico Kyle. Ma l’esistenza di Adam cambierà radicalmente quando, dopo aver effettuato alcuni esami a causa di dolori alla schiena, gli viene diagnosticata una rara forma di tumore alla colonna vertebrale. Da quel momento il ragazzo sembra accettare passivamente la malattia senza reagire e si rassegna a sottoporsi alle sedute di chemioterapia.

Facendo un’attenta ricerca su Internet insieme all’amico Kyle, Adam scopre che le probabilità di sopravvivenza a tale cancro sono del 50 percento e, dopo aver dato la difficile notizia ai suoi familiari, la madre Diane si offre di trasferirsi a casa del figlio per sostenerlo durante il suo percorso di cura, ma Adam rifiuta la proposta dal momento che Rachel ha promesso di prendersi cura di lui. Tuttavia la fidanzata si rivelerà fin da subito poco presente e irresponsabile, mostrandosi indifferente agli impegni di Adam e rifiutandosi di stargli accanto durante le sedute di chemioterapia in ospedale.

La famosa scena del film

Ci sono attori che entrano davvero nel personaggio, e altri che si limitano a rimanere fedeli alla sceneggiatura; nella prima categoria rientra Joseph Gordon Levitt che nel film “50/50”, prese un rasoio elettrico e iniziò a radersi la testa così, dal nulla. La reazione sorpresa di Seth Rogen era reale e venne ripresa dal regista. Qui di seguito la famosa scena del film.