5 scene musicali davvero indimenticabili delle serie TV

Le colonne sonore sono una parte fondamentale non solo nei film, ma anche nelle serie tv: partecipano a creare l’atmosfera giusta e a far entrare il più possibile lo spettatore nella storia. Ci sono in particolare dei momenti in cui, durante le serie tv, la musica è diventata protagonista creando delle scene indimenticabili che ci sono rimaste nel cuore. Nonostante si possa pensare che momenti musicali possano esserci solo in musical come Glee, in realtà possiamo dire che non è affatto così: ci sono delle serie che non lo sono ma che sono riuscite – allo stesso modo – a creare dei momenti musical bellissimi ed emozionanti. Proprio per questo abbiamo raccolto per voi quelle che – secondo noi – sono stati i momenti musicali migliori.

Stranger Things: NeverEnding Story

La scena di Eddie Munson che suona Master of Puppets mentre tutti combattono contro i mostri del sottosuolo è rimasta impressa nelle menti di tutti i fan di Stranger Things, ma non scordiamoci del momento musicale più toccante della serie: Dustin e Suzie che cantano Neverending Story. Quando tutto sembra perso e la battaglia con il Sottosopra sembra ormai essere finita in svantaggio, le note della canzone risuonano nelle radio e accendono una piccola luce di speranza nell’animo di tutti. Mentre la tensione è alle stesse, la canzone – perfettamente anni 90 – affievolisce il tutto, ricordandoci quel che la storia infinita ci ha insegnato: nella lotta tra bene il male, l’amore potrà salvare il mondo.

Scrubs: Friends Forever

Scrubs è una di quelle serie che ha segnato l’adolescenza di tutti coloro che sono cresciuti guardando MTV, ma continua ad essere guardata ed apprezzata anche a distanza di anni. All’interno della sesta stagione troviamo una puntata molto particolare intitolata My Musical, in cui una paziente – trovata svenuta da J.D ed Elliot – vede tutto attorno a se a modi musical, in cui tutti cantano e ballano. Tra le diverse canzoncine cantate, la più divertente potrebbe essere la parodia -in stile anni 50- di We go together, da Grease. Qui, J.D, accompagnato da tutta la troupe medica, canta invece Friends Forever, riferendosi alla situazione complicata con Elliot.

The Office: Forever

The Office us, nel corso delle sue nove stagioni, ci ha regalato momenti decisamente memorabili. Con l’ironia e la satira che attraversano tutta la serie e che caratterizzano ogni puntata, in ogni nuovo episodio siamo stati sorpresi da qualche idea inaspettata da parte degli sceneggiatori. Se però dovessimo scegliere uno tra i momenti che più ci ha colpito nel profondo, non possiamo non pensare al matrimonio di Jim e Pam. Sarà stata la nostalgia di Michael che aveva lasciato l’ufficio da un po’ o l’idea che la serie stava volgendo al termina, ma questo episodio ha toccato i fan profondamente. Durante il matrimonio di Jim e Pam, l’ufficio ha deciso di mettere in atto una coreografia sulle note di Forever di Chris Brown. Mentre tutti ballano e le immagini di Jim e Pam scorrono sullo schermo, non possiamo negare di non esserci commossi un pochino.

How i Met your mother: Nothing suits me like a suit

How i met your mother è un vero e proprio cult tra le serie tv e non importa quante volte potrete rivederla: sarà sempre come la prima volta. Raccontando la storia ai suoi figli, l’ormai adulto Ted ci porta nel suo passato, quando era un giovane aspirante architetto alla ricerca del vero amore. Seguendo le vicende che attraversano le vite di Ted, Barney, Robin, Lily e Marshall siamo entrati nel loro mondo e siamo diventati parte della loro grande famiglia. Se scegliere un vero e proprio momento preferito in How I Met Your Mother è davvero difficile, per quanto riguarda le scene musicali siamo sicuri: Nothing Suits Me like a Suit è sicuramente il migliore. Nell’episodio, Barney decide di fare una vera e propria dichiarazione d’amore per i suoi amati completi.

The Big Bang Theory: Se Non ci fossi tu

Se fino ad adesso abbiamo parlato di canzoni divertenti, in questo caso ci troviamo davanti ad un momento più dolce e toccante: la romantica esibizione di Howard per Bernadette. Nonostante The Big Bang Theory ci abbia fatto fare moltissime risate, ci sono stati momenti – come questo – che ci hanno toccato nel profondo del cuore. Howard e Bernadette sono una delle coppie più amate dai fan della serie e solo a guardarli si può capire come i due siano fatti l’uno per l’altro. Il loro rapporto ha attraverso gran parte della serie e ha portato entrambi ad avere una grande crescita come personaggi. In questo momento musicale, Howard decide di dedicare una canzone a Bernadette – in perfetto stile nerd – che è rimasta impressa nel cuore dei fan.

