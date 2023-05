5 Film tra i più assurdi mai realizzati

Spesso ci si imbatte in visioni particolari in quei film assurdi che lasciano sbigottiti, perplessi, a volte turbati o profondamente imbrigliati e addirittura affascinati. Quelle pellicole, durante le quali viene da chiedersi cosa si stia effettivamente guardando, per la singolarità di alcuni momenti o per veri e proprio deliri visivi che non riusciamo a concepire.

Scopriamo dunque quali sono 5 film assurdi tra i più bizzarri, strani e suggestivi che siano mai stati realizzati.

Film assurdi, una breve lista

Ecco, dunque, di seguito una breve lista di quei film assurdi che ci appaiono strani e affascinanti, ambigui e singolari come gemme preziose.

Una cinquina di titoli che è assolutamente consigliabile vedere se si cercano film da poter raccontare agli amici, per la stranezza e per i contenuti, ma anche se si vuol rimanere sorpresi dalle bellezze singolari e anticonformiste del cinema.

Leggi anche 6 film Horror decisamente claustrofobici

Eraserhead (1977)

Il protagonista di Eraerhead

Se vogliamo considerare una sorta di apripista, nel cinema moderno – escludendo quindi le opere d’arte del surrealismo cinematografico, come “Un chien andalou” e “L’age d’or” degli anni venti di Luis Bunuel – questo film di David Lynch degli anni ’70 è a tutti gli effetti un precursore del cinema onirico e visionario moderno.

La storia del buffo Henry che va a vivere con l’epilettica Mary e nasce un figlio simile ad un coniglio scuoiato, in un appartamento minuscolo e buio, dove dal termosifone prende vita un teatrino con una donna dalle guance deformi che canta.

Una bizzarra parabola della vita coniugale, dell’oppressione domestica, della paura di vivere (e concepire) che si fa vero e proprio incubo allucinato, inquietante e affascinante allo stesso tempo.

Dogtooth – Kynodontas (2009)

Pellicola greca, dell’apprezzato regista Yorgos Lanthimos, è la storia di un’alienazione famigliare, in cui una madre e un padre tengono “segregati” nella propria villa, i tre figli lontani dai pericoli del mondo.

Alterazione di concetti, distopia familiare, sottomissione, incesto, infine ribellione sono il quadro di un dramma disturbante e singolare che relega, malgrado la sua profondità psicologica, questo Dogtooth tra i film più assurdi del cinema contemporaneo.

Una scena da Dogtooth

Symbol (2009)

Dal Giappone con furore, una bizzarra commedia che sembra un rebus ad enigma.

Un uomo in pigiama si sveglia in un enorme stanza bianca e non sa come uscirne. Quando alle pareti appaiono dei puttini angelici che rappresentano molteplici tasti con sorprese.

Buffo e divertente con tante soluzioni visive ed un epilogo che ambisce all’ancestrale e va a ricongiungersi con un altra vicenda, in Messico.

Assolutamente tra i vertici dei film più assurdi mai realizzati.

Una scena del film Symbol

Funky Forest: first contact (2005)

Senza una vera trama, una serie di episodi, più o meno si intrecciano e vediamo situazioni, scenari e creature bizzarre di ogni tipo.

Una commedia subumana che è difficile spiegare, ma le cui creazioni effettistiche e i personaggi bizzarri valgono tutto il merito di stare tra i film più bizzarri mai fatti.

Alcune delle bizzarre creazioni di Funky Forest

Pelle (2017)

Pellicola spagnola, approdata anche su Netflix, è il racconto, ad episodi incrociati, di una serie di personaggi brutti, sfigurati, malformi, che cercano amore e felicità tra le brutture esterne del mondo.

Tra colori violacei e rosa confetto, una deliziosa, malinconica e feroce, satira sulla mostruosità del mondo in bilico tra intimismo e black humour.

Certamente, con una grazia stilistica che talvolta tende prorompente al kitsch, il film di Casanova è un excursus tenero e bizzarro, cattivo e delicato che non lascerà assolutamente indifferenti, per temi e stile.

Uno dei personaggi infelici e deformi di Pelle

Leggi anche Film da vedere su Netflix: le migliori novità e i consigli più utili – Lista aggiornata a Maggio 2023