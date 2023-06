5 film sulle streghe che non potete non vedere almeno una volta nella vita

Di film sulle streghe – nel corso degli anni – ne sono stati fatti a migliaia: da quelli per bambini come Hocus Pocus a quelli per adulti come Suspiria. Insomma, per qualsiasi target esiste almeno un film sulle streghe che ha segnato una generazione intera. Sarà per il fascino della stregoneria, per l’aspetto bizzarro che le streghe possono avere, o per una combinazione delle due cose, che questo tipo di film ha sempre affascinato il pubblico, proiettandolo in una dimensione surreale e piena di elementi magici. Oggi vogliamo ripercorrere quelli che sono stati – secondo noi – i migliori film sulle streghe che vale la pena vedere almeno una volta.

Chi ha paura delle streghe? (1990)

Tratto dal romanzo di Roald Dahl, Chi ha paura delle streghe? si presenta come una favola dark in perfetto stile anni 90, dedicato anche ad un pubblico più piccolo. Protagonista della storia è Luke, un bambino appena rimasto orfano che si trova in visita da sua nonna Helga. Proprio da quest’ultima – che era una cacciatrice di streghe – viene a sapere del vero aspetto delle streghe. Ma ciò che preoccupa di più il bambino è il loro intento: sbarazzarsi di più bambini possibile. Non a caso, Luke si ritroverà ad affrontare diverse peripezie che vedranno protagoniste le streghe stesse, da cui sua nonna l’aveva tanto messo in guarda. Nonostante al tempo non ci fossero poi chissà quali effetti speciali, Anjelica Huston riesce a trasformarsi da una semplice umana che organizza feste di beneficenza a un’orribile strega dal naso acuminato e la testa deforme. Seppure il film possa essere definito un classico prodotto hollywoodiano “per tutta la famiglia” ci sono degli aspetti alquanto grotteschi che – per i noi bambini – sono sembrati terrorizzanti.

Suspiria (1977)

Ispirato al romanzo Suspiria de Profundis di Thomas de Quincey e realizzato da Dario Argento, Suspiria è il primo di una trilogia di film. Così celebre da essere stato rifatto da Luca Guadagnino nel 2018, il film ha guadagnato nel tempo un posto intoccabile nella classifica dei migliori film sulle streghe. E, nonostante siano passati ben 40 anni dalla sua uscita, continua ad essere un caposaldo del panorama horror. Protagonista è Susy Benner, una giovane aspirante ballerina che si reca a Friburgo per frequentare una celebre accademia di danza. Nonostante fin dall’inizio l’atmosfera sembri alquanto cupa e ambigua, nel corso del tempo la situazione diventa sempre più perversa e malsana. Tanto da portare la giovane ballerina in un vero e proprio viaggio nell’orrore più profondo. Suspiria fonde insieme lo scenario fiabesco delle streghe e l’atmosfera oscura e sanguinolenta del cinema horror. Attraverso l’utilizzo di colori fortemente saturati e preponderanti nella scena il clima di suspense schiaccia lo spettatore, riportandolo al confronto con le sue paure più ancestrali.

The Witch (2015)

Ci troviamo nel New England, nella prima metà del XVII secolo. Nel mezzo di un fattoria, adiacente ad un bosco, vivono William e Katherine, e con loro 5 figli, ma non tutto procede bene. Il raccolto è scarso e uno dei figli – Samuel – scompare misteriosamente. Per cercare il fratello, Thomasin e Caleb si recano nel bosco ma qualcosa va storto: i due si separano e, al suo ritorno, Thomasin vedrà un’oscura presenza avvicinarsi a lei. Cresciuta in una famiglia fortemente bigotta e patriarcale la giovane donna vedrà abbattersi su di lei una tragedia che metterà a dura prova i suoi rapporti familiari. Film d’esordio del regista Robert Eggers, The Witch è un film che fa proprie le storie folkloristiche sulle streghe, unendole ad una visione più moderna, e anche velata. Il male di The Witch non viene mai mostrato o espresso apertamente, ma rimane un’entità che striscia nell’ombra, che si insinua nel buio della foresta e che sussurra all’orecchio di una giovane donna. Con un’ambientazione cupa e dai torni dark, caratterizzata costantemente da colori seppia, The Witch avvolge lo spettatore nell’atmosfera magica che solo le streghe possono portare.

Le Streghe di Salem (2012)

Il primo elemento che salta all’attenzione guardando le Streghe di Salem è la poca presenza di dialoghi per lasciare un ampio spazio alla presenza di scene suggestive e di alto impatto sullo spettatore. Guardando Le Streghe di Salem, si entra in uno spazio onirico fatto di rituali ancestrali, immagini disturbanti e suoni striduli e grotteschi. Con colori rossi e opprimenti Rob Zombie ci porta in un’umanità che attende la venuta dell’anticristo, avvalendosi della sua musa Sheri Moon Zombie. Ribaltando ogni simbolo e concezione cristiana, la vedremo scendere nelle profondità del male, circondata da neonati deforme, antiche streghe e primordiali creature. Certo, Le Streghe di Salem non è di certo il classico film da guardare con tutta la famiglia, ma piuttosto con le luci accese e un’altra persona accanto a voi.

Hocus Pocus (1993)

Dopo Streghe che trasformano neonati in esseri deformi, donne destinate a partorire l’anticristo e giovani ragazze deviate dal diavolo, abbiamo deciso di alleviare la tensione con il film che più di tutti ha segnato la nostra infanzia: Hocus Pocus. Prodotto dalla Disney, la storia sembra essere uscita da un antico testo di fiabe, riportandoci in un mondo magico e con tutti i classici aspetti del folklore occidentale. Il tutto è ambientato nella notte di Halloween quando tre sorelle streghe risorgono a Salem. Si tratta delle sorelle Sanderson, tornate per vendicarsi di quella popolazione che un tempo le aveva condannate. Seguiamo così le vicende delle sorelle e dei due adolescenti – una ragazza e un gatto immortale – che avranno il compito di tenerle a bada. Hocus Pocus è ben diverso da tutti i film citati qui sopra ed è sicuramente classificabile come un film per bambini, ma vi assicuriamo che vale assolutamente la pena vederlo.