5 film con animali assassini da vedere se siete amanti del genere

Il genere animal thriller, ovvero quei film con animali assassini, è ben gettonato fin dagli anni ’60, quando il capolavoro di Alfred Hitchcock, “Gli Uccelli“, cambiò la storia del cinema nel suo filone, prima che “Lo squalo” di Spielberg, negli anni ’70 consacrò definitivamente il successo del genere.

Ma quali sono quei film che meritano assolutamente di essere visti e riscoperti, se vi incuriosisce questo filone? Lo scopriamo in questa piccola rassegna sui film con animali assassini da vedere.

Film con animali assassini, una breve lista di recupero

Come detto, il filone si è rivelato oltre mezzo secolo fa, ma nel tempo diversi sono stati i tentativi di portare sullo schermo animali pericolosi o geneticamente modificati che mettessero a repentaglio la salute di umani sprovveduti.

Film con animali assassini che hanno trovato anche contaminazioni piuttosto bizzarre e trash, come nel caso della saga di Sharknado, prodotta dalla squinternata Asylum, dove orde di squali feroci piovono dal cielo, in occasione di uno tsunami.

Vediamo, però, una lista di 5 film che meritano un po’ di attenzione nel caso vogliate vedere film con animali assassini che facciano passare il tempo della visione in maniera tesa e/o piuttosto divertente.

Cujo (1981)

Cujo è un romanzo horror del 1981 di Stephen King. La storia ha la peculiarità di trattare l’insorgere della rabbia nel cane Cujo, talvolta dalla prospettiva dello stesso cane.

Il temibilissimo cagnolone, un San Bernardo che schiuma rabbia col volto ricoperto di sangue e fanghiglia mette a repentaglio la vita di una madre e del suo pargolo, costretti ad asserragliarsi nella propria auto e tentare una disperata via di fuga.

Razorback – oltre l’urlo del demonio (1984)

Un’intera città australiana è in preda al panico: un enorme cinghiale ha attaccato un anziano, ucciso una giornalista e sequestrato un bambino.

Con uno stile fotografico davvero ispirato, che accentua i colori caldi e la minacciosità dell’outback australiano, un godibilissimo film di genere, in cui il cinghialone dalla stazza enorme fa decisamente il suo effetto.

Black Sheep – pecore assassine (2006)

Dalle sfumature piuttosto bizzarre, ai limiti del comico demenziale, questo film dall’Australia mette in scena una mandria di pecore impazzita e di umani mutanti (sorta di licantropi-pecore) in una sperduta provincia rurale.

Se si cerca un film con animali assassini che sia un po’ da ridere, ma anche piuttosto splatter e, a suo modo, inquietante.

Crawl – intrappolati (2019)

Di film animal thriller in cui i pericoli arrivano via mare ce ne sono diversi, dal già citato capostipite “Lo squalo” al film “Pirana” del ’78, del quale vi è il remake negli anni duemila. Ma anche i coccodrilli hanno fatto la loro comparsa sullo schermo più volte, dal non troppo interessante “Lake Placid” al forse più godibile “Alligator” del 1980.

Ma, questo Crawl diretto dal maestro del nuovo horror francese, Alexandre Aja, è una vera primizia di tensione subacquea, survival e coccodrilloni minacciosi.

Durante un uragano, Haley ignora gli ordini di evacuazione per cercare il padre scomparso. Dopo averlo trovato gravemente ferito nella casa di famiglia, i due rimangono intrappolati dalle acque e da un branco di giganteschi alligatori.

Cocainorso (2022)

Non si poteva non chiudere questo mini ciclo di consigli sul filone con l’attualissimo e buffo “Cocaine bear“, in cui un orso – dopo aver sniffato cocaina da borsoni smarriti nella foresta – inizia a mietere vittime.

In bilico tra il serio ed il faceto, un animal thriller sul filo sottile del trash, in cui due o tre momenti lasciano comunque il segno, se cercate un intrattenimento con un feroce orso che fa cose buffe ed una gang che cerca la refurtiva smarrita.

Molto più artigianale e meno divertente “Grizzly – l’orso che uccide“, degli anni ’70, per rimanere in tema di film con orsi che seminano il panico.