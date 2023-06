1899: spiegazione del finale della prima e unica stagione

“1899” è una serie Netflix creata dagli autori di “Dark”, un’opera che si distingue per la sua natura paradossale. La serie, nonostante la sua cancellazione, ha riscosso un grande successo grazie alla sua trama densa di riferimenti filosofici e scientifici.

In “1899”, la linea tra realtà e immaginazione è sottile e spesso indistinguibile. La trama segue un gruppo di migranti a bordo di una nave che attraversa l’Atlantico, da Europa all’America. Durante il viaggio, la nave incontra un’altra imbarcazione, il “Prometheus”, che porta con sé misteri e problemi.

1899: Spiegazione del finale

Il finale di “1899” è un vero e proprio colpo di scena. Tutto ciò che è stato mostrato nella serie si rivela essere il frutto di una simulazione che si ripete all’infinito. Il bambino superstite trovato sul “Prometheus” è in realtà il figlio di Maura, la protagonista, che non ha mai accettato la morte del figlio e ha creato una simulazione in cui può continuare a vederlo. Maura diventa così la creatrice di questa realtà, intrappolando tutti i personaggi della nave in un loop senza fine.

Il finale aperto e la piramide colorata

Il finale di “1899” lascia molte domande senza risposta. Maura riesce a porre fine alla simulazione grazie a una piramide colorata, ma scopre che è suo fratello Cirian a controllare tutte le simulazioni. Maura si risveglia in una navicella spaziale nel 2099, insieme a tutti i passeggeri della nave, e legge su uno schermo “Project Prometheus“.

Riceve un messaggio dal fratello che la invita nella realtà. Ma è davvero questa la realtà, o è solo un’altra simulazione? Chi è il vero antagonista della storia? Queste sono solo alcune delle domande che ci lascia “1899”, domande a cui purtroppo non avremo mai risposte concrete a causa della cancellazione della serie da parte di Netflix.

“1899” è una serie che sfida la nostra percezione della realtà e ci costringe a interrogarci sulla natura della verità. La spiegazione del finale ci mostra come la protagonista, Maura, sia disposta a creare una simulazione infinita per poter continuare a vedere suo figlio, sottolineando la potenza dell’amore materno e il dolore del lutto.

Il finale aperto lascia molte domande senza risposta, creando un senso di insoddisfazione e curiosità. Nonostante la cancellazione della serie, “1899” ci lascia con un messaggio potente: la realtà può essere manipolata e distorta, ma la verità, in un modo o nell’altro, trova sempre il modo di emergere.