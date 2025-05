Zoë Më: La rappresentante svizzera all’Eurovision 2025 e il suo viaggio musicale

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

L’Eurovision Song Contest è un’importante vetrina per artisti emergenti, offrendo l’opportunità di scoprire talenti che altrimenti potrebbero rimanere nell’ombra. Quest’anno, la Svizzera sarà rappresentata da Zoë Më, un’artista che porta con sé una storia affascinante e una proposta musicale unica. Scopriamo di più su di lei e sul suo brano “Voyage”.

Chi è Zoë Më

Zoë Më, il cui nome di nascita è Zoë Anina Kressler, è nata a Basilea il 6 ottobre 2000. Fin da piccola ha mostrato una forte connessione con la sua patria, la Svizzera, nonostante abbia trascorso i primi anni della sua vita in Germania. All’età di tre anni, la sua famiglia si è trasferita in questo paese, ma nel 2009 sono tornati in Svizzera, stabilendosi nel canton Friburgo. Qui, la giovane artista ha potuto immergersi in un ambiente bilingue, imparando sia il tedesco che il francese, lingue che oggi utilizza con maestria nelle sue composizioni.

La sua passione per la musica è sbocciata quando aveva solo dieci anni, quando ha iniziato a scrivere le sue prime canzoni. Tuttavia, il suo debutto ufficiale è avvenuto solo nel maggio 2024, con l’uscita del suo EP intitolato “Dorianne Gris”. Questo lavoro ha segnato un importante passo nella sua carriera, presentando brani in entrambe le lingue e contribuendo a farla conoscere al grande pubblico.

Tra le canzoni che l’hanno resa popolare ci sono titoli come “Liste des Interdits”, “Lied ohne Ende”, “Das Lied der Leichtigkeit”, “Le Loup” e “Overdosee Au Revoir”. Questi brani hanno ricevuto un’accoglienza calorosa sia dalla critica che dal pubblico, portandola a vincere premi prestigiosi come il SRF3 Best Talent e il RTS Artiste Radar, aprendo così le porte per la sua partecipazione all’Eurovision.

Voyage: significato e traduzione del brano

All’Eurovision 2025, Zoë Më presenterà il suo brano “Voyage”, un pezzo che invita a riflettere sull’importanza della compassione e della comprensione reciproca. La canzone si propone come un invito a esplorare il mondo con un atteggiamento più umano, sottolineando il valore delle relazioni e dell’empatia.

Il testo di “Voyage” è ricco di immagini evocative e sentimenti profondi. Inizia con l’immagine di occhi che scoprono il mondo in modo ingenuo, suggerendo una ricerca di autenticità e connessione. La cantante esprime la sua vulnerabilità, parlando di parole che possono soffocarla e di un desiderio di vicinanza, anche nei momenti di difficoltà.

La traduzione del brano rivela un messaggio chiaro: i fiori, simbolo di bellezza e vita, necessitano di essere curati per sbocciare. Questo parallelismo tra la natura e le relazioni umane invita l’ascoltatore a prendersi cura dei legami affettivi, sottolineando che, nonostante le difficoltà, l’amore e la comprensione possono portare a esperienze significative.

Il ritornello ripete l’invito a “fare un viaggio”, un’espressione che si fa metafora di un percorso condiviso, di un’esperienza da vivere insieme. La canzone si conclude con un forte desiderio di connessione, esprimendo la volontà di affrontare le sfide e di continuare a cantare per l’altro, nonostante le avversità.

L’importanza di Zoë Më per la musica svizzera

La partecipazione di Zoë Më all’Eurovision 2025 rappresenta non solo un’opportunità per lei, ma anche un’importante occasione per la musica svizzera. La sua capacità di mescolare lingue e culture diverse riflette la ricchezza e la diversità del panorama musicale del paese. Con il suo stile unico e il suo messaggio profondo, Zoë Më si posiziona come una voce fresca e innovativa nel panorama musicale contemporaneo.

La sua presenza sul palco dell’Eurovision non è solo un momento di celebrazione personale, ma un modo per mettere in luce la cultura musicale svizzera e per dimostrare che la musica può superare le barriere linguistiche e culturali. Con il suo talento e la sua determinazione, Zoë Më ha tutte le carte in regola per lasciare un segno indelebile nell’edizione di quest’anno del festival.

