Zeudi Di Palma e i tatuaggi da 300 euro: polemiche e reazioni nel mondo del tattoo

Nel programma web “L’Angolo Malala” condotto da Pamela Petrarolo, si è acceso un dibattito sui costi dei tatuaggi proposti da Zeudi Di Palma, ex finalista del Grande Fratello. La questione ha suscitato l’attenzione di esperti del settore, che hanno messo in discussione il prezzo e la qualità delle opere offerte. Questo articolo esplora la nuova avventura di Zeudi nel mondo del tattoo, le critiche ricevute e le opinioni di professionisti del settore.

La nuova avventura di Zeudi Di Palma

Zeudi Di Palma ha fatto il suo ingresso nel mondo dei tatuaggi dopo aver guadagnato notorietà come finalista del Grande Fratello. Con il supporto dei suoi fan, ha realizzato il sogno di diventare tatuatrice, ricevendo in regalo la sua prima macchinetta per tatuaggi. La giovane artista ha avviato una collaborazione con lo studio Old River Ink, dove sarà disponibile per tatuare i suoi sostenitori nei giorni 20, 21, 22 e 23 maggio. Durante questi eventi, i fan avranno la possibilità di scegliere tra disegni e scritte predefiniti, con un formato fisso di 3×3 cm per i disegni e una lunghezza di 6 cm per le scritte, il tutto al costo di 300 euro.

Questa iniziativa ha già registrato il tutto esaurito, ma ha anche sollevato un acceso dibattito riguardo al prezzo dei tatuaggi. Molti si sono chiesti se sia giustificato pagare una somma così elevata per un’opera di dimensioni contenute e con design non originali. Le critiche non sono mancate, e numerosi professionisti del settore hanno espresso il loro scetticismo riguardo al costo proposto da Zeudi.

Le critiche al costo dei tatuaggi

Il prezzo di 300 euro per un tatuaggio di dimensioni ridotte ha attirato l’attenzione di esperti e appassionati del settore. In particolare, una tatuatrice di Roma, intervistata da Pamela Petrarolo, ha messo in discussione la giustificazione di tale costo. Rispondendo a una domanda diretta, ha affermato che un tatuaggio di 3 cm, realizzato con uno stile “fine line”, dovrebbe costare intorno ai 50 euro. Secondo la professionista, il prezzo richiesto da Zeudi è eccessivo, considerando la semplicità del design e le dimensioni del tatuaggio.

La tatuatrice ha spiegato che un disegno più complesso, come un orsetto realista, richiederebbe più tempo e quindi un costo maggiore, ma che per un tatuaggio di piccole dimensioni e con un’unica linea, il prezzo dovrebbe essere decisamente inferiore. Questo confronto ha acceso ulteriormente il dibattito, portando molti a chiedersi se il costo dei tatuaggi di Zeudi sia realmente giustificato.

Reazioni e opinioni nel mondo del tattoo

Le polemiche non si sono fermate alle critiche sul prezzo. Pamela Petrarolo ha anche affrontato la questione delle possibili reazioni dei fan di Zeudi Di Palma, chiedendosi se la sua intervista alla tatuatrice potesse causare problemi. La conduttrice ha risposto con tranquillità, sottolineando che il suo intento era semplicemente quello di riportare un fatto pubblico, già discusso da vari media e influencer. Ha affermato che non c’è motivo di temere le reazioni del fandom, poiché le opinioni espresse sono basate su fatti e non su attacchi personali.

Questo episodio mette in luce non solo le dinamiche del mondo dei tatuaggi, ma anche il modo in cui i fan interagiscono con le figure pubbliche. La questione del prezzo e della qualità dei tatuaggi di Zeudi Di Palma continuerà a essere oggetto di discussione, mentre la giovane artista si prepara a intraprendere questa nuova avventura nel mondo dell’arte del tattoo.

