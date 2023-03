Zack Snyder torna a far sognare i fan con un video misterioso

Zack Snyder torna a far parlare di sé attraverso un video misterioso pubblicato su Twitter. Il regista della Justice League ha preso in giro un misterioso, chiedendo aiuto ad un personaggio cattivo molto conosciuto. Si tratta di un post molto enigmatico che ha portato a pensare che ci possa essere un ritorno per il regista nel mondo DC.

Il video stesso è una comunicazione confusa e sfocata, apparentemente trasmessa da Lord Darkseid. Si tratta dell’iconico sovrano di Apokolips che nella Justice League, targata Zack Snyder, ha svolto un ruolo molto importante. Il video ci comunica solamente di dover salvare una data in particolare: 28-30 aprile. La natura del messaggio rimane sconosciuta, così come il motivo per cui il regista abbia deciso di creare questo contenuto così criptico. Vi alleghiamo qui in basso il post in questione.

Sicuramente ci verranno svelati maggiori dettagli a ridosso delle date in questione. Resta il fatto che l’annuncio ha provocato molto scalpore tra i fan del regista. Si è accarezzata l’idea di poter vedere di nuovo Snyder insieme a Darkseid. Questo ovviamente significherebbe che ci troveremmo di fronte ad un clamoroso ritorno del regista nel mondo dei supereroi DC, anche se in questo momento si tratterebbe solo di congetture. Infatti, nonostante le diverse campagne dei fan per “ripristinare lo SnyderVerse”, la Warner Bros deve ancora avvicinarsi al regista per continuare la sua saga.

D’altro canto, Snyder ha espresso il suo sostegno ai co-CEO di DC Studios, James Gunn e Peter Safran e non ci sarebbero in questo momento gli elementi necessari per ipotizzare un suo clamoroso ritorno. Nonostante il grandissimo sostegno ricevuto dai fan, la sua visione del franchise non riuscì ad impressionare i critici. Sia Batman Vs Superman: Dawn of Justice del 2016 che Justice League del 2017 sono infatti stati bocciati dalla critica. La voce della fan base è riuscita peraltro a spingere Warner Bros a rilasciare Justice League di Zack Snyder, rivelatosi un grande successo su HBO Max.