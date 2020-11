Zac Efron e Anthony Hayes sconosciuti nel deserto

Secondo quanto riportato da Deadline, Zac Efron reciterà nel thriller “Gold” diretto dal regista Anthony Hayes. Altitude Film Sales e CAA Media Finance co-rappresenteranno le vendite nazionali del film e la produzione dovrebbe iniziare in Australia alla fine di questo mese.

L’attore Anthony Hayes (“Animal Kingdom“) dirigerà e sarà co-protagonista, del film basato su una sceneggiatura che ha scritto insieme a Polly Smyth. John Schwarz e Michael Schwarz produrranno con Deeper Water Films, insieme a Hayes per Rogue Star Pictures.

La pellicola avrà per protagonisti due sconosciuti che viaggiano attraverso un deserto e che si imbattono nella più grande pepita d’oro mai trovata. Mentre un uomo parte per andare a cercare provviste e tornare, l’altro rimane a proteggere l’oro, il che lo mette a confronto con cani selvatici famelici, misteriosi intrusi e la sua sanità mentale che gli suggerisce che è stato lasciato lì a morire.

Le riprese inizieranno in Australia questo mese.

I produttori esecutivi sono Andrew Mann, Peter Touche, Simon Williams, Paul Wiegard, Will Clarke, Andy Mayson, Nick Forward e Mike Runagall.

Michael Schwarz di Deeper Water Films ha dichiarato:

“Gold è una classica storia sulla moralità raccontata in un modo moderno ed entusiasmante, e la simmetria creativa tra Anthony e Zac ha coinvolto tutti, incredibilmente entusiasti di portare questo film al pubblico mondiale”.

Il regista Anthony Hayes ha aggiunto:

“Questa è una storia emozionante, avvincente e tempestiva sull’avidità, l’umanità, chi siamo, cosa abbiamo fatto al mondo e dove stiamo andando se non stiamo attenti. Avere Zac Efron come protagonista in questo film è un dono assoluto. Non vedo l’ora di consegnare al pubblico questo film audace, viscerale e cinematografico al pubblico di tutto il mondo “.