You: la terza stagione arriva con un nuovo protagonista nella vita di Joe and Love

“You” ritorna con una nuova stagione ad ottobre. Il trailer oltre a svelare la data di uscita ci fa conoscere il nuovo volto della serie.

You: baby Henry il nuovo protagonista nella vita di Joe e Love

Come tutte le coppie di Los Angeles, Joe Goldberg interpretato da Penn Badgley e Love Quinn interpretata invece da Victoria Pedretti organizzano una festa per la rivelazione del nome e del sesso del piccolo in arrivo. Allo stesso tempo Netflix ci rivela con il trailer la data di uscita per l’attesissima terza stagione di “You” . La voce fuori campo inquietante e impassibile di Badgley è tornata per farci sapere cosa c’è in serbo per il figlio in arrivo dei due serial killer ossessionati. Sullo schermo, abbiamo una bellissima torta bianca e rossa che annuncia i dettagli, probabilmente realizzata dalla stessa mano di Love.

Il video inizia rivelando sottilmente che il nuovo bambino sarà un maschio. Sia Love che sua madre sperano che il figlio sia come Forty, il fratello gemello di Love che è morto in una situazione di stallo la scorsa stagione, ma Joe è molto eccitato dalla possibilità di creare una versione migliore di lui. Naturalmente, inizia a sposare i suoi soliti mantra, promettendo che cambierà per suo figlio, un uomo che “sarà orgoglioso di chiamare papà“. Netflix rivela anche il nome del bambino, un nome buono e forte che fa riferimento a tutti i classici letterari che Joe ama.

Il cast ed alcune indiscrezioni

La premessa dello spettacolo non può essere ignorata, poiché l’ultima scena del trailer spia Joe che diventa ossessionato dalla nuova vicina di casa. Questo nuovo personaggio sarà interpretato da Michaela McManus, meglio conosciuta per il suo ruolo di Lindsey Strauss in “One Tree Hill” Altri nuovi membri del cast per la terza stagione includono Shalita Grant, Travis Van Winkle, Dylan Arnold e Tati Gabrielle, con l’adorabile Saffron Burrows che torna come madre di Love.

Netflix non ha rivelato molte informazioni sulla terza stagione oltre a quanto suggerito dal finale del secondo capitolo. Il nuovo quartiere sarà Madre Linda, descritto come pieno di “imprenditori tecnologici privilegiati, mamme blogger critiche e biohacker famosi su Instagram”. Hanno anche confermato che la vicina di casa è una donna di nome Natalie, e Love è determinata a fare in modo che Joe non cada nel suo stesso schema di ossessione, stalking e l’inevitabile violenza che ciò comporta. Vuole la famiglia perfetta e non vorrà che Joe cada ancora una volta preda delle sue compulsioni.

Baby Henry farà il suo debutto insieme alla Stagione 3 di “You” il 15 ottobre. Entrambe le stagioni sono attualmente disponibili su Netflix.

Francesca Reale

31/08/2021