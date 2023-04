Woody Harrelson svela i dettagli della folle vacanza in Thailandia con Michael J. Fox

Woody Harrelson e Michael J. Fox sono tra le amicizie più forti di Hollywood. I due si sono conosciuti negli anni ’80 e da allora hanno condiviso molti momenti divertenti e avventurosi. Tuttavia, un episodio particolarmente bizzarro si è verificato durante una vacanza in Thailandia.

La lotta atroce tra un cobra e una mangusta

Durante la loro visita alla Thailandia, i due attori hanno incontrato un ragazzo del posto che li ha portati ad assistere a degli incontri organizzati tra manguste e cobra. Woody Harrelson ha dichiarato che non poteva credere ai suoi occhi: “Ho visto Michael stare seduto accanto a questo ragazzino con decine di cobra tutti intorno a loro pronti a colpire e – non scherzo – ci stava giocando insieme”.

Durante l’incontro, il ragazzo ha aperto la cesta dei cobra e ha preso il più aggressivo per farlo combattere contro una mangusta. Come da tradizione locale, il cobra è stato poi scuoiato per raccoglierne il sangue da accompagnare ad una serie di assaggi a base di whisky.

Il cocktail al sangue di cobra

Harrelson ha dichiarato che lui e Fox hanno bevuto il cocktail al sangue di cobra insieme, ma il povero Fox non è riuscito a reggerlo. “Mike e io abbiamo bevuto un sacco di cose insieme, il suo cocktail al sangue di serpente lo ha vomitato immediatamente”, ha raccontato l’attore.

L’amicizia tra Woody Harrelson e Michael J. Fox

Nonostante l’esperienza poco piacevole del cocktail al sangue di cobra, l’amicizia tra Woody Harrelson e Michael J. Fox è rimasta intatta nel corso degli anni. I due si sono conosciuti sul set del film “Bright Lights, Big City” nel 1988 e hanno continuato a lavorare insieme in altri film come “Doc Hollywood – Dottore in carriera”.

La loro amicizia è stata celebrata anche durante i tredicesimi Governor Awards nel 2019, quando Woody Harrelson ha avuto l’onore di consegnare l’Oscar alla carriera a Michael J. Fox. “È un privilegio consegnare questo premio a uno dei miei migliori amici”, ha detto Harrelson durante la cerimonia.