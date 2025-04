William e Kate celebrano 14 anni di matrimonio con un viaggio simbolico in Scozia

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il 29 aprile 2025 segna una data significativa per il Principe William e Kate Middleton, che festeggeranno il loro 14esimo anniversario di matrimonio. La coppia ha scelto di commemorare questo traguardo con un viaggio sull’Isola di Mull, in Scozia, un luogo che ha un forte significato per loro. Qui, infatti, si sono incontrati e innamorati nel 2005, durante il loro periodo di studi all’Università di St. Andrews. Questa visita non solo rappresenta un momento di celebrazione personale, ma segna anche il ritorno di Kate agli impegni pubblici dopo la sua recente remissione dal cancro.

Un viaggio ricco di significato

L’Isola di Mull, conosciuta per la sua bellezza naturale e la sua comunità accogliente, sarà il palcoscenico di due giorni di eventi significativi. William e Kate, che in Scozia sono noti come Duca e Duchessa di Rothesay, si impegneranno in incontri con artigiani, agricoltori e membri delle comunità locali. Questo viaggio rappresenta un’opportunità per la coppia di connettersi con il patrimonio culturale e sociale dell’isola, nonché di sostenere le iniziative locali. Durante la loro visita, la coppia lancerà una collaborazione tra la loro Royal Foundation e l’Isola di Mull, con l’obiettivo di sostenere due spazi comunitari e promuovere il patrimonio turistico, agricolo e ittico dell’isola, che ospita circa 3.000 abitanti.

Attività e incontri con la comunità

Il primo giorno del loro soggiorno inizierà a Tobermory, una pittoresca cittadina costiera famosa per le sue case colorate e per essere stata l’ambientazione della serie per bambini “Balamory“. Qui, William e Kate visiteranno un centro comunitario e un mercato di produttori locali, dove avranno l’opportunità di assaporare i prodotti tipici della zona e interagire con gli artigiani locali. Questo incontro non solo favorirà il commercio locale, ma permetterà anche alla coppia di comprendere meglio le sfide e le opportunità che affrontano le comunità dell’isola.

In seguito, i Principi del Galles si dirigeranno verso una croft, una fattoria di 50 acri dedicata all’agricoltura sostenibile. Qui, parteciperanno alla raccolta di verdure coltivate localmente e scopriranno l’allevamento delle pecore Hebridee, immergendosi così nelle tradizioni agricole scozzesi. Questo aspetto del viaggio sottolinea l’impegno di William e Kate per la sostenibilità e il supporto alle pratiche agricole locali.

Un impegno per l’educazione e la natura

Il secondo giorno della visita sarà dedicato all’educazione e alla sensibilizzazione ambientale. William e Kate si uniranno ai Countryside Rangers del Mull and Iona Ranger Service per un’attività educativa nella foresta pluviale atlantica, un habitat prezioso e unico della Scozia. Insieme a studenti locali, parteciperanno a iniziative che mirano a sensibilizzare i giovani sull’importanza della conservazione ambientale e della biodiversità.

Inoltre, la coppia avrà un incontro con Ardura Acorns, un gruppo di apprendimento all’aperto dedicato ai bambini dai 0 ai 5 anni. Questo incontro si allinea perfettamente con l’impegno di Kate per il supporto alle famiglie e ai più piccoli, evidenziando l’importanza di educare le nuove generazioni sulla natura e sull’ambiente.

Un anniversario all’insegna della famiglia

Questo viaggio rappresenta anche il primo impegno ufficiale della coppia dopo le vacanze pasquali, trascorse con i figli George, Charlotte e Louis. Durante queste festività, la famiglia ha goduto di momenti di svago tra le Alpi e nella tenuta di Anmer Hall, nel Norfolk. A Pasqua, i genitori di Kate, Carole e Michael Middleton, si sono uniti alla famiglia per una celebrazione nella storica tenuta di Sandringham.

A differenza dello scorso anno, quando il 13esimo anniversario è stato festeggiato in privato a causa della malattia di Kate, quest’anno i Principi di Galles hanno scelto di tornare in pubblico, rafforzando il loro legame con la Scozia. Il loro matrimonio, celebrato il 29 aprile 2011 nell’Abbazia di Westminster, rimane uno degli eventi più memorabili della storia recente della famiglia reale britannica.

