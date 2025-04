Marica Pellegrinelli celebra il primo compleanno della figlia Ariela con una dolce dedica

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Marica Pellegrinelli, nota modella e mamma di tre figli, ha condiviso un momento speciale sui social per festeggiare il primo compleanno della sua bambina Ariela Wilhelmina. Nata dall’amore con il produttore e DJ William Djoko, Ariela ha portato una nuova luce nella vita di Marica, che già era madre di Raffaella Maria e Gabrio Tullio, avuti dall’ex marito Eros Ramazzotti. Questo evento ha suscitato l’interesse dei fan, che hanno apprezzato la rarità della condivisione di momenti privati da parte della modella.

La dedica affettuosa di Marica Pellegrinelli

Nel video pubblicato, Marica Pellegrinelli mostra un lato tenero e affettuoso della sua vita familiare, un aspetto che ha sempre mantenuto riservato. Il filmato, che ritrae Ariela mentre festeggia il suo primo compleanno, è accompagnato da una dedica toccante. Marica scrive: «Un anno di te, di noi. Sei arrivata ed hai spostato tutte le dinamiche con la tua allegria ed empatia, hai una forza speciale, potente». Le parole esprimono non solo l’amore per la figlia, ma anche la gioia che Ariela ha portato nella sua vita e in quella della sua famiglia.

Marica prosegue la sua dedica parlando dei suoi due figli più grandi, Raffaella Maria e Gabrio Tullio. Riconosce il legame speciale che Ariela ha creato con i suoi fratelli, sottolineando quanto amore e sensibilità siano emersi in loro grazie alla presenza della piccola. «Mi hai mostrato quanto fossero sensibili i tuoi fratelli e quanto amore ti possano dare tra giochi e coccole», scrive Marica, evidenziando l’importanza dei legami familiari e la crescita che ogni membro della famiglia ha vissuto in questo anno insieme.

Il legame con Aurora Ramazzotti

Marica Pellegrinelli ha anche un forte legame con Aurora Ramazzotti, la figlia di Eros Ramazzotti. In un’intervista rilasciata al magazine “F”, la modella ha condiviso il suo affetto per Aurora, descrivendola come una figlia per dieci anni. Questo rapporto speciale evidenzia la capacità di Marica di mantenere legami affettuosi e significativi anche dopo la fine del suo matrimonio con Eros. La sua esperienza come madre di tre figli, ognuno con la propria personalità e le proprie esigenze, ha arricchito la sua vita e le ha permesso di crescere come persona.

Marica Pellegrinelli continua a dimostrare quanto sia importante per lei la famiglia e come ogni nuovo capitolo della sua vita, compreso l’arrivo di Ariela, contribuisca a creare un ambiente di amore e supporto. La celebrazione del primo compleanno di Ariela non è solo un momento di festa, ma anche un’opportunità per riflettere sull’importanza dei legami familiari e sulla crescita personale che deriva dall’essere genitori.

