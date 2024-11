Wicked: Ariana Grande e Cynthia Erivo protagoniste di un successo ma sotto la lente dei rumor

A livello globale, il film “Wicked” ha già superato i 160 milioni di dollari di incasso, consolidando il suo status di successo cinematografico. Interpretato dalle celebri Ariana Grande e Cynthia Erivo, il lungometraggio ha attirato l’attenzione non solo per la sua storia e la sua musica, ma anche per alcune polemiche riguardanti le retribuzioni delle due star protagoniste. Negli ultimi giorni, si sono diffuse voci sui presunti differenziali salariali tra le due attrici, generando un’anticipazione di discussioni e reazioni nel pubblico e nei media. In questa situazione, Universal Pictures ha preso posizione e ha chiarito la questione attraverso una dichiarazione ufficiale.

Le voci sui compensi di Ariana Grande e Cynthia Erivo

Negli ambienti del cinema e della musica si sono intensificate le speculazioni sul salario di Ariana Grande, che per il suo ruolo nel film ha ricevuto un compenso di 15 milioni di dollari per interpretare Glinda, la Strega Buona del Sud. Al contrario, Cynthia Erivo, che incarna la Malvagia Strega dell’Ovest, sarebbe stata retribuita con un milione di dollari. Questa disparità ha sollevato preoccupazioni tra i fan e i critici, alimentando una controversia in rete che ha spostato l’attenzione non solo sulla pellicola ma anche sulle questioni legate all’equità di genere nel settore dello spettacolo. La notizia è stata riportata dal New York Post, scatenando reazioni immediate e dibattiti su piattaforme social.

Tuttavia, è importante notare che tali affermazioni hanno trovato la reazione pronta e decisa della Universal. La major ha rilasciato una dichiarazione ufficiale in risposta alle accuse, chiarendo che i rumors sulla retribuzione non corrispondono alla realtà. La Universal ha sottolineato che le attrici hanno ricevuto salari uguali per il loro lavoro su “Wicked”, definendo le affermazioni di disparità como “un’invenzione del web”. Questa dichiarazione è stata riportata anche dal The Hollywood Reporter, evidenziando la volontà della casa di produzione di affrontare le speculazioni prima che queste potessero influenzare l’immagine del film e quella delle sue protagoniste.

L’impegno di Ariana Grande tra recitazione e musica

Ariana Grande ha sempre dimostrato una passione profonda per la recitazione, un aspetto che negli ultimi anni era stato messo in secondo piano a favore della sua carriera musicale. Con il suo coinvolgimento nel progetto “Wicked”, tuttavia, la cantante ha manifestato l’intenzione di tornare a dedicarsi con maggiore intensità alla recitazione. Durante un recente colloquio, Ariana ha rassicurato i suoi fan sulla sua continua attività musicale, affermando: “Farò sempre musica e continuerò ad esibirmi. Farò sempre pop, lo prometto.”

Nonostante i suoi impegni musicali, Grande ha chiarito che nei prossimi dieci anni desidera bilanciare le sue attività artistiche, associando la musica alla recitazione. Questa decisione riflette una matura considerazione della sua carriera, dove l’arte della recitazione rappresenta una parte importante del suo cammino professionale. L’attrice ha condiviso che la recitazione e il teatro la riconnettono a una parte autentica di sé, realizzando così una sinergia tra i due mondi artistici che ha sempre amato.

La sua affermazione di voler esplorare anche il teatro e i musical non fa che confermare la sua versatilità come artista, ponendo le basi per un futuro ricco di progetti e opportunità che possano soddisfare sia il suo pubblico musicale sia quello teatrale. La sua carica creativa e la voglia di affrontare nuovi ruoli sono elementi che rendono Ariana Grande una figura di spicco nel panorama dell’intrattenimento contemporaneo, sempre pronta a sorprendere i suoi fan nel migliore dei modi.