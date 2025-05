Warwick Davis ricorda il set di Leprechaun e la paura di Jennifer Aniston

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Warwick Davis, noto per il suo ruolo nella saga di Harry Potter, ha recentemente condiviso alcuni aneddoti sul set di Leprechaun, il film horror del 1993 in cui recitò accanto a una giovane Jennifer Aniston. L’attore ha rivelato dettagli interessanti sull’esperienza di lavorare con l’attrice, che all’epoca non era ancora famosa e stava per diventare un’icona grazie alla serie Friends.

L’incontro tra Warwick Davis e Jennifer Aniston

Durante l’inaugurazione del parco Universal Epic Universe a Orlando, in Florida, Warwick Davis ha rilasciato un’intervista a Entertainment Weekly, in cui ha ricordato il suo lavoro con Jennifer Aniston. All’epoca, Aniston era una giovane attrice che stava cercando di farsi strada nel mondo del cinema. Davis ha descritto come, nonostante il suo talento, l’attrice mostrasse segni di paura durante le riprese. “Era una grande attrice, ma non so se la paura che aveva in faccia fosse del tutto recitata”, ha affermato Davis. “Credo che in certi momenti fosse autentica, perché il trucco e tutto quello che dovevamo fare erano piuttosto intensi”.

L’aspetto inquietante di Leprechaun

Warwick Davis interpretava il ruolo del leprecauno, una creatura spaventosa che incarna il lato oscuro della tradizione e del folklore irlandese. Con un trucco che includeva un aspetto terrificante e unghie lunghe, Davis ha spiegato come il suo personaggio fosse davvero inquietante. “Io, conciato in quel modo, con le unghie lunghe e tutto il resto, che la inseguivo… deve essere stato davvero spaventoso”, ha concluso l’attore. Questo aspetto ha contribuito a creare un’atmosfera di tensione sul set, rendendo l’esperienza memorabile per tutti i coinvolti.

La trama di Leprechaun e il successo al box-office

In Leprechaun, Warwick Davis interpreta il protagonista, un leprecauno malvagio e determinato a riprendersi il suo oro a qualunque costo. Jennifer Aniston, nel ruolo di Tory, si ritrova nel mirino di questa creatura, dando vita a una storia che mescola horror e commedia. Nonostante le recensioni negative da parte della critica, il film ha ottenuto un buon successo al botteghino, incassando 8,5 milioni di dollari a fronte di un budget contenuto. Questo successo ha contribuito a lanciare le carriere di entrambi gli attori, in particolare quella di Aniston, che sarebbe diventata una delle stelle più luminose della televisione.

I ricordi di Jennifer Aniston su Leprechaun

Anche se Jennifer Aniston ha espresso in passato una certa riluttanza a parlare di Leprechaun, il regista Mark Jones ha rivelato che, già negli anni ’90, l’attrice gli aveva confidato di provare affetto per il film. “Mi disse che quelle dichiarazioni non erano vere e che era stato molto divertente e lo ricordava con piacere”, ha raccontato Jones. Questo dimostra come, nonostante le critiche, l’esperienza sul set abbia lasciato un segno positivo nella memoria di Aniston, contribuendo a formare il suo percorso artistico. Nel cast del film figurano anche attori come Shay Duffin, Ken Olandt, Mark Holton e Robert Hy Gorman, tutti parte di un progetto che, sebbene controverso, ha avuto un impatto duraturo nel panorama cinematografico.

